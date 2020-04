Gisteren zijn KLM en Philips begonnen met de luchtbrug tussen Nederland en China voor het vervoer van medische goederen. De luchtbrug moet zorgen voor extra vrachtcapaciteit en is in eerste instantie bedoeld voor een periode van zes tot acht weken. De wereldwijde transportrestricties leiden tot verstoringen in de logistieke ketens. Hierdoor is het lastig medische goederen op het juiste moment op de juiste plek te krijgen.

ABNAMRO Insight:

In maart steeg het aantal vrachtvluchten op Schiphol met 30 procent ten opzichte van de maand ervoor, terwijl het aantal passagiersvluchten met 90 procent is gedaald ten opzichte van de situatie van voor de crisis. Het wegvallen van het personenvervoer heeft een flink effect op de beschikbare vrachtcapaciteit. Dit komt doordat ongeveer de helft van alle luchtvracht wordt vervoerd in het ruim van passagiersvluchten. Dit verlies kan niet volledig worden gecompenseerd door de inzet van volle vrachtvliegtuigen, waarvan de volledige capaciteit ondanks het draaien van overuren ongeveer is bereikt. Nu de vraag naar medische goederen piekt, is juist nu veel ruimte voor het vervoer van goederen nodig. Vanwege de enorme vraag en het wegvallen van de vrachtruimte op passagiersvliegtuigen stijgen de tarieven voor vrachtvervoer flink.

Om de capaciteit te vergroten heeft het kabinet eerder al groen licht gegeven voor extra vrachtvluchten op Schiphol voor medische en andere urgente producten. Vrachtmaatschappijen kunnen in ieder geval tot en met 6 juni gebruikmaken van de ‘slots’ – de vaste start- en landingstijden – van passagiersvliegtuigen. Om de krapte verder te verminderen zetten vliegmaatschappijen steeds vaker passagiersvliegtuigen in om vracht te vervoeren. KLM maakt bijvoorbeeld voor de luchtbrug van en naar China gebruik van de ‘gepensioneerde’ Boeing 747, het type vliegtuig dat de maatschappij onlangs officieel uit de vaart haalde. De inzet van de luchtbrug biedt in totaal 250 ton aan extra vrachtcapaciteit per week.

Het inzetten van passagiersvliegtuigen dat uitsluitend is bestemd voor vrachtvervoer brengt echter de nodige uitdagingen met zich mee. Zo is de cabine bijvoorbeeld niet voorzien van verstevigde laadvloeren of speciale laaddeuren voor luchtvrachtpallets en containers. Om de goederen toch te kunnen vervoeren worden stoelen uit de cabine gehaald of de vracht op de stoelen vervoerd. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing is daarom ook met aanvullende richtlijnen gekomen om de veiligheid niet in gevaar te brengen.

Het inzetten van passagiersvliegtuigen en het optuigen van de tijdelijke luchtbrug is in deze uitzonderlijke situatie een goede manier om de vervoerscapaciteit te vergroten. Deze maatregelen zorgen voor een continue stroom van vrachtcapaciteit, houden het goederenvervoer door de lucht nog enigszins betaalbaar en lenigen de eerste nood aan medische goederen en wellicht andere producten waar na het goeddeels stilvallen van de productie in China in januari en februari grote behoefte aan is.