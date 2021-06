Nearfield Instruments (NFI) heeft vandaag aangekondigd dat het € 17,5 miljoen heeft opgehaald als onderdeel van zijn Serie B-financieringsronde. Het Nederlandse Invest-NL draagt € 10,5 miljoen bij. De andere investeerder is de bestaande aandeelhouder Innovation Industries, met een investering van € 7 miljoen. Deze huidige financieringsronde ondersteunt Nearfield Instruments bij het intensiveren van de samenwerking met haar toonaangevende klanten en bij het nemen van de noodzakelijke volgende stappen in het opschalen van de organisatie om nieuwe metrologietechnologieën te ontwikkelen, technologisch toptalent aan te trekken en haar infrastructuur uit te breiden.

Hamed Sadeghian (CEO van Nearfield Instruments) over de investeringen van Invest-NL en Innovation Industries: “Als snelgroeiend bedrijf zijn we blij met deze aanvulling op de Serie B financieringsronde. We zullen ons team verder versterken met top high-tech talent en onze productiecapaciteit vergroten. We kunnen Nearfield Instruments snel laten groeien, onder andere door ons tweede product voor subsurface metrologie op de markt te brengen, namelijk nondestructive subsurface nano-schaal metrologie”. Hij voegt toe: “We zijn verheugd Invest-NL te verwelkomen als nieuwe partner. Hun steun zal de impact die wij zullen maken op de markt voor halfgeleidermetrologie verder versterken”.

Wouter Bos (CEO Invest-NL) is om verschillende redenen enthousiast over de investering: “De Nederlandse halfgeleiderindustrie behoort tot de absolute wereldtop. Met deze investering verbindt Invest-NL zich voor de lange termijn aan Nearfield Instruments. Het onderstreept onze betrokkenheid bij de missie dat Nederland ook in de toekomst koploper zal zijn op het gebied van innovatie. Daarnaast ben ik verheugd dat deze Deep Tech investering mede tot stand is gekomen met gebruikmaking van de “InnovFin MKB-garantiefaciliteit” die we onlangs met het Europees Investeringsfonds (EIF) zijn overeengekomen. Het illustreert hoe we innovatieve Nederlandse scale-ups betere toegang bieden tot Europese investeringsfondsen”. Nard Sintenie (General Partner bij Innovation Industries) voegt toe: “Nearfield Instruments heeft zich sinds de oprichting in 2016 zeer goed ontwikkeld en heeft een belangrijke technische en commerciële mijlpaal bereikt met de oplevering van haar eerste systeem eind 2020. Als trotse investeerder en aandeelhouder van het eerste uur steunen we Nearfield Instruments in deze ronde opnieuw, waardoor verdere opschaling mogelijk wordt. We zijn ervan overtuigd dat Nearfield Instruments voorop zal lopen in de metrologie voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie, en we verwelkomen Invest-NL als mede-investeerder.”

Nearfield Instruments B.V. (NFI), werd opgericht in januari 2016. NFI is een bedrijf voor halfgeleider-metrologie-apparatuur dat baanbrekende metrologische oplossingen voor procesbesturing ontwikkelt en levert voor de wereldwijde geavanceerde productie-industrie voor halfgeleider-IC’s.