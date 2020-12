Voor Phoenix 3D Metaal was 2019 een topjaar, met een omzet die groeide met 23 procent. Consolidatie van dat resultaat was dit jaar het doel – en toen kwam corona. Een dip volgde, al liggen er alweer genoeg orders op de stapel. Zodat de metaalbewerker alsnog toewerkt naar wat het de komende vijf jaar wil doen: verdubbelen in omzet.

‘Met de laatste technologie aantonen dat we alles aankunnen’

Rubberpersen, welk metaalbewerkingsbedrijf deed dat nou? Niet één, zo bleek. Dus sprongen ze bij Phoenix 3D Metaal in Eindhoven eind jaren negentig in het diepe. Het bedrijf zorgde voor een rubberpers, maakte zich de technologie eigen en zie: rubberpersen is allang niet meer iets ‘voor erbij’. Het pionieren is geweest, rubberpersen is hier volwassen, stelt mede-eigenaar/-directeur Bernard van der Poel. ‘Wat toen helemaal nieuw was, is voor ons nu vanzelfsprekend. Processen zijn stabiel en goed te voorspellen met simulatiesoftware.’

Dat heeft volgens hem z’n voordelen, niet in de laatste plaats voor de klant. Rubberpersen, zegt hij, vraagt om slechts één matrijs, dus relatief lage investeringskosten. ‘Dat maakt de technologie aantrekkelijk voor series in lagere aantallen. Juist nu, in een tijd waarin bedrijven met nieuwe producten andere mogelijkheden verkennen, biedt het rubberpersen een goed alternatief voor andere vormen van plaatbewerking.’

Graag meer concurrentie

Zo bezien heeft de coronacrisis het rubberpersen verder mee op de kaart gezet, stelt Van der Poel. ‘Dat is zeker welkom. We zijn nog altijd de enige die de technologie op deze schaal inzetten. Sinds twee jaar promoten we die waar dat maar kan, maar nog lang niet iedereen weet van het rubberpersen.’ Wat meer concurrentie zou hij dan ook toejuichen. ‘Met meer bedrijven wordt het rubberpersen alleen maar bekender.’

‘Rubberpersen is een goed alternatief voor andere vormen van plaatbewerking’

Toch kijken ze bij Phoenix 3D Metaal vooral naar zichzelf. Zie de resultaten van de afgelopen jaren: met in 2019 een omzet die 23 procent hoger uitpakte dan in 2018 zat de groei erin. Zoals het er nu naar uitziet, komt de omzet in 2020 volgens Van der Poel zo’n 10 procent lager uit, en kan daarna het vizier weer op het doel ‘verdubbeling in vijf jaar’. ‘Dat is reëel. Vooral omdat we de afgelopen jaren al zo groeiden en het steeds beter lukt de grote voordelen van het rubberpersen bekend te maken bij designers en constructeurs.’

Uitdagender met cobot

Groeien vraagt om forse investeringen, dus doet Phoenix 3D Metaal die ook. ‘We hebben de afgelopen jaren bijna het complete machinepark vernieuwd, met onder andere diverse kantbanken, een 3D-lasersnijmachine en een volledig geautomatiseerde 2D-lasersnijmachine. En een cobot gaat onze medewerkers helpen met bijvoorbeeld het kanten en afbramen van metaal.’ Zo’n cobot maakt het werk er voor hen uitdagender op, zegt Van der Poel. ‘Dat is één van de redenen om te willen groeien. We houden onze mensen heel graag binnenboord. Hun kennis is uniek, die willen we zo goed mogelijk benutten, vooral voor henzelf. Daarom willen we ze laten werken met de laatste technologie. Nieuwe investeringen stralen af op onze medewerkers. We proberen een zo compleet mogelijke werkgever te zijn, ook qua omscholing: voorheen werkten meerdere van onze mensen in de bouw.’

Prijs zo laag mogelijk

Naast de investering in equipment en personeel richt de beoogde groei zich op de klant. Van der Poel: ‘Die willen we zo goed mogelijk bedienen. Juist onze investeringen houden de productprijs zo laag mogelijk. Dat kan alleen met up-to-date technologie, waarmee we de klant laten zien dat we elke opdracht aankunnen.’ Vanaf zo’n 150 stuks tot een paar duizend exemplaren. ‘Die range qua aantallen is wat ons onderscheidt; daar blijven we op inzetten.’

Gaat de groei zo hard, dat Phoenix 3D Metaal moet uitzien naar een nieuwe locatie? Bernard van der Poel ziet dat niet zo snel gebeuren. ‘We kunnen in ons huidige pand nog wel even vooruit. Wat maar goed is ook: onze drie rubberpersen verplaatsen is kostbaar en niet zomaar gedaan. Die houden we voorlopig graag op hun plek.’