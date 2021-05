In de afgelopen periode heeft Zeeman textielSupers een overeenkomst met system integrator Inther Group gesloten voor de realisatie van een volledig nieuw gemechaniseerd intralogistiek automatiseringssysteem. Een omvangrijke totaaloplossing waarvoor ook letterlijk het dak eraf gaat.

Zeeman textielSupers

Zeeman textielSupers is in 1967 door de Nederlandse ondernemer Jan Zeeman opgericht, met zijn visie dat goede kleding en textiel niet duur hoeft te zijn. Deze visie is nog altijd de kracht van Zeeman. De textielsuper heeft een netwerk van 1.300 winkels verdeeld over Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje. De ontwikkelingen op e-commerce gebied in combinatie met de uitdaging om deze 1.300 winkels op een efficiënte en toereikende manier te blijven beleveren, hebben ervoor gezorgd dat de distributie- en supply chain mogelijkheden van de bestaande intralogistieke oplossing niet meer toereikend waren. Inther heeft voor de belevering van het retailkanaal een toekomstgerichte totaaloplossing ontworpen waarin aan deze uitdagingen het hoofd wordt geboden.

Bernard Smedema, Warehouse Manager Zeeman textielSupers licht toe: “De afgelopen tijd heb ik Inther leren kennen als een pragmatische partij die naast de juiste prijs/kwaliteit verhouding in staat is om het ‘waarom’ van onze logistieke vraagstukken te begrijpen. De combinatie van brede technologische kennis in combinatie met de competentie om vanuit de bedrijfsbehoefte te ontwerpen, heeft geresulteerd in een ontwerp waarbij Zeeman in staat is om met de logistieke operatie de groei te kunnen faciliteren.”

De kern van de totaaloplossing is een AS/RS shuttle systeem dat bestaat uit 6 gangen met daarin 132 shuttles die plaats heeft voor tot wel 100.000 dozen. Naast het shuttle systeem bestaat de oplossing uit een combinatie van depalletizers, 20 Pick to Light werkstations, channelizers, Natrix sorters, telescoopconveyors en een semi-automatisch rolcontainer beladingssysteem. Dit hele logistieke proces staat met elkaar in verbinding door ruim 2 kilometer Inther Conveyor Equipment (ICE) conveyors. En… om dit alles mogelijk te maken wordt zelfs het dak met 7 meter verhoogd.

De gehele operatie zal worden aangestuurd door het platform Inther LC, het Warehouse Execution System welke alle functies in het warehouse aan elkaar koppelt en daarmee alle warehouseprocessen ondersteunt, van goederenontvangst tot verzending.

Marc Biermann, Head of Sales Engineering bij Inther Group zegt: “De intensieve samenwerking tussen de teams van Zeeman en Inther tijdens het ontwerp, heeft geresulteerd in een totaaloplossing die voldoet aan alle voorwaarden om de logistiek van Zeeman klaar te maken voor de toekomst.”

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en de planning is dat het systeem eind 2022 volledig in gebruik genomen gaat worden.

Martijn Herder, CEO Inther Group zegt tot slot: “Deze opdracht die wij samen met Zeeman realiseren, past qua oplossing en omvang perfect in de bedrijfsstrategie van de Inther Group. Inther Group is in de afgelopen kleine 25 jaar uitgegroeid tot een systeem integrator voor hoogdynamische complexe intralogistieke systemen. Innovatie is één van de speerpunten in onze strategie, waarbij niet de middelen maar de oplossing centraal staat. Op deze manier hebben wij als doel om samen met de klant een ‘Customer Journey’ af te leggen. De toegevoegde waarde van Inther komt tot uiting gedurende de hele klantenreis.”