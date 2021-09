Met de groei van e-commerce komt ook onherroepelijk de uitdaging om de logistiek van retouren efficiënt te organiseren. Dit jaar gaat Inther Group samen met Coolblue de uitdaging aan om dit nog verder te verbeteren. Want ook als het om retourneren gaat geldt: alles voor een glimlach.

De uitdaging

Coolblue is het meest klantgerichte bedrijf van Nederland, België en Duitsland (Net Promoter Score van 68). De online retailer heeft een eigen infrastructuur met eigen klantenservice, eigen bezorging, eigen installatie, eigen reparatie én eigen fysieke winkels. Coolblue bouwt klantreizen per producttype waar klanten blij van worden, waaronder ook het retourproces.

Waar in de meeste gevallen de systeemoplossing van Inther het proces van orderverwerking volgt, lag er in dit project de uitdaging om een oplossing te realiseren die het omgekeerde proces perfect kon managen. Doordat de oplossingen van Inther hybride zijn, lenen deze zich perfect om een retourconcept aan te bieden dat efficiënte invulling kan geven aan de groeiende stroom van retouren als gevolg van o.a. de groei in e-commerce.

De oplossing

Producten kunnen om verschillende redenen retour komen. Afhankelijk daarvan moeten deze op verschillende manieren worden verwerkt in het retourproces van Coolblue. Alle geretourneerde producten worden later dit jaar daarom bij binnenkomst separaat in een bak over Inther Conveyor Equipment naar twee verdiepingen getransporteerd. Afhankelijk van de benodigde activiteiten wordt de bak naar het juiste daarvoor ingerichte werkstation gestuurd. Voor een optimale balans van de werklast bij deze bijna 100 stations wordt het hele proces gekoppeld aan een shuttle systeem, waarmee bakken tijdelijk gebufferd kunnen worden. Vanuit de shuttle buffer worden de retouren vervolgens gesorteerd en naar de juiste bestemming in het magazijn gebracht.

Dit shuttle systeem is daarbij bijzonder omdat er drie verschillende bakmaten in één gang opgeslagen kunnen worden. Hierdoor kan Coolblue een groot scala aan retouren verwerken. Met deze oplossing voorziet Inther Coolblue begin 2022 van een geïntegreerd systeem voor transport, routering en opslag van retouren.

Martijn Herder, CEO Inther Group: “Door de holistische benadering van het retourproces hebben wij samen met Coolblue een uniek retourconcept uitgewerkt. Hiermee ontstaat er structuur, rust en efficiency in een van nature chaotisch proces.”

