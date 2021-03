De internationale EPLAN Virtual Fair opent dit jaar voor de zesde keer haar digitale deuren op 28 en 29 april 2021. Tijdens deze Virtual Fair wordt een breed scala aan thema´s met betrekking tot professionele engineering en geïntegreerde, end-to-end processen aangeboden. Dankzij live lezingen voor managers, klantverhalen en een nieuw partner-omgeving, kunnen de aanwezigen kennis en inspiratie opdoen. Diverse webcasts en softwaredemo´s van de nieuwe oplossingen op het EPLAN Platform bieden ideeën en perspectieven voor verdere ontwikkelingen, ook wat betreft cloudmogelijkheden.

Slechts twee weken na de digitale Hannover Messe is het zover: dan opent EPLAN de virtuele deuren van zijn digitale evenement. De EPLAN Virtual Fair ontvangt haar aanwezigen met een nieuw, helder design en tal van themaspecifieke extra´s voor zowel management als gebruikers. “Na het succes van de afgelopen jaren breiden we de EPLAN Virtual Fair uit naar twee dagen, verspreid over verschillende tijdzones”, vertelt Haluk Menderes, Managing Director van EPLAN Software & Service. De reden is simpel: het aantal te behandelen thema´s wordt steeds groter en de belangstelling van de bezoekers groeit mee. In 2020 gaf meer dan 20 procent van de deelnemers uit meer dan 70 landen aan hoe belangrijk dit virtuele evenement inmiddels is geworden.

Management en gebruikers: het juiste programma voor iedereen

Lezingen op managementniveau over het ecosysteem van industriële automatisering en de mogelijkheden van industriële paneelbouw zijn maar een paar van de vele thema’s die in het programma aan bod komen. Dit jaar worden deze thema’s aangevuld met nieuwe live lezingen voor de verschillende industrieën, onder meer op het gebied van automotive, energie, gebouwautomatisering, maritiem en de procesindustrie.

Elke dag zullen er zes verschillende live demonstraties over softwarethema’s plaatsvinden, experts bieden praktische inzichten in de EPLAN Platform innovaties. Daarnaast staan de mogelijkheden van de nieuwe clouddiensten als onderdeel van EPLAN ePULSE op het programma, evenals het efficiencypotentieel dat de systeemengineering van besturings- en schakelkasten kan opleveren. Last but not least is er ook ruimte voor amusement met verschillende online games, waarbij bezoekers het (virtueel) tegen elkaar op kunnen nemen, met prijzen als drie online update trainingen voor EPLAN Platform.

Partners krijgen de gelegenheid zich te presenteren

Voorts is er een nieuwe community area gecreëerd, die alle bedrijven die deelnemen aan het EPLAN Partner Network de mogelijkheid biedt zich ´onsite´ te presenteren. Het is opgezet als een kleine vakbeurs binnen de Virtual Fair. Een extra reden voor bezoekers uit de hele wereld om deel te nemen zijn de vele mogelijkheden om te netwerken: een live chat, deze keer inclusief een 1:1 video chat, biedt alle geïnteresseerden de gelegenheid om in een virtuele ruimte over de landsgrenzen heen bij te praten en ideeën uit te wisselen.