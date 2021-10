Een oplossing voor intern transport ten behoeve van een vullijn voor flesjes voedings supplementen met een capaciteit van maar liefst 80.000 stuks per uur. Dat was de uitdaging van Van Uitert in Dongen, waar men De Bruin Techniek en Festo voor inschakelde. De drie partijen kwamen tot een constructie waarin lege flesjes worden gedepalletiseerd, getransporteerd, gereinigd door een ionisatieproces, afgevuld, verpakt en gepalletiseerd.

“Onze hoogste capaciteit ooit”, vertelt Corné Kommeren van Van Uitert.“Dus moest het hele proces stabieler en sneller verlopen dan voorheen. In het verleden hadden we al eens een aanbieding ontvangen voor lineairegeleidingen van Festo, en dat werd met deze vraag ineens heel actueel. ”Waar voorheen vooral pneumatisch werd bewogen, was het nu zaak dat veel dingen stabieler en sneller gingen. Een ingewikkeld proces met veel bewegingen die gelijktijdig worden uitgevoerd en over meerdere verdiepingen gaat. Een pallet met lege flesjes komt aan,wordt ontdaan van het beschermende topframe, de eerste laag flesjes wordt afgeschoven op een transportband, het tussenvel wordt afgenomen, de pallet gelift, etc. Het topframe, de tussenvellen en pallet worden in een apart magazijn opgeslagen en gaan terug naar de producent van de flesjes en worden daar hergebruikt bij het palletiseren. Ad Stabel is als Festo- productspecialist werkzaam bij De Bruin Techniek, al jarenlang partner van Festo. “Hij heeft veelkennis van pneumatiek en kent de wegen bij Festo. Daar waar het nodig is, krijgt hij direct ondersteuning van Festo. Festo heeft alle berekeningen van de rails en de motoren voor de lineaire geleidingen gemaakt. Uiteindelijk was er een heel team mensen aan de slag dat echt als verlengstuk van de engineering van VanUitert heeft gefungeerd”, schildert Corné. En met dat hele team is er een oplossing ontwikkeld die niet alleen voldoet, maar meer dan dat. “Echt een heel groot compliment voor wat er nu staat!”

John Zoontjens is als Key Account Manager van Festo aangeschoven. Hij heeft gezien hoe de ontwikkeling van de oplossing bij Van Uitert verliep. “Het was een behoorlijk ingewikkelde constructie met allerlei handlingsunits waarbij meerdere bewegingen tegelijkertijd moesten worden uitgevoerd. Schuiven, afnemen, omsluiten, verplaatsen: echt allerlei soorten handling kwamen hier voorbij. De verticale beweging was de bottle neck. Die was voorheen pneumatisch, maar is nu servogestuurd. Daardoor is de bewegingsafloop heel controleerbaar. Bij de eerste versie van de nieuwe oplossing kwam de verticale as door de opbouw buiten de horizontale as te liggen. Dat is opgelost door de servomotor onder de horizontale geleiding te leggen. Het geheel is zo compact mogelijk opgebouwd wat heel gunstig heeft uitgepakt voor de belasting en de krachten. Het is een oerstevige constructie! ”Door zijn kennis en ervaring had Adeen niet te onderschatten waarde voor dit proces. Hij heeft al veertig jaar voetstappen bij De Bruin Techniek gezeten weet enorm veel over Festo-producten.“Ik ken alle componenten en kan bij DeBruin Techniek putten uit een zorgvuldigsamengestelde voorraad Festo artikelen”, lacht hij, “en met dat voorraadje kon ik heel snel inspringen op aanvullende wensen die naar voren kwamen tijdens de beoordeling van een testopstelling. ”Corné Kommeren roemt de oplossingsgerichtheid. Zowel van DeBruin Techniek als Festo. “Het meedenken is echt heel waardevol. Ook bij Festo merken we dat. Er wordt niet domweg iets ingetypt, maar een vraag gesteld als het idee bestaat dat iets beter kan.”Zoontjens geeft aan dat de open houding van Van Uitert het mogelijk maakt om optimaal te profiteren van de nieuwste mogelijkheden. “Het is goed als engineers open staan voor vernieuwingen en niet vasthouden aan componenten met verouderde techniek. Dankzij nieuwe technologieën kunnen de nieuwe componenten niet alleen veel zuiniger presteren, maar is er ook heel veel meer mogelijk met compactere producten. Die winst is direct voor de klant.”