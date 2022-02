Intel heeft een nieuw fonds van 1 miljard dollar gelanceerd ter ondersteuning van startende en gevestigde bedrijven die baanbrekende technologieën ontwikkelen voor het foundry-ecosysteem. Het fonds is een samenwerking tussen Intel Capital en Intel Foundry Services (IFS) en zal vooral investeren in het vergroten van capaciteiten waarmee klanten van foundries sneller hun producten op de markt kunnen brengen. Het fonds omvat intellectueel eigendom (IP), softwaretools, innovatieve chiparchitecturen en geavanceerde verpakkingstechnologieën. Intel kondigde ook partnerschappen aan met verschillende bedrijven die bij dit fonds zijn aangesloten en zich richten op belangrijke strategische ontwikkelingen in de industrie: de ontwikkeling van modulaire producten met ‘een open chipletplatform’ en van manier van ontwerpen die gebruikmaken van meerdere instruction set architectures (ISA’s), die x86, Arm en RISC-V omvatten.

“Foundry klanten omarmen snel een modulaire ontwerpbenadering om hun producten te differentiëren en de time-to-market te versnellen. Intel Foundry Services is goed gepositioneerd om deze belangrijke industrie-omslag te leiden. Met ons nieuwe investeringsfonds en open chiplet-platform kunnen we helpen het ecosysteem te stimuleren om baanbrekende technologieën te ontwikkelen over het volledige spectrum van chiparchitecturen”, aldus Pat Gelsinger, CEO van Intel, tegenover website Semiconductor Digest.

Hoe het werkt: Als een belangrijk onderdeel van zijn IDM 2.0-strategie heeft Intel onlangs IFS opgericht om te helpen voldoen aan de groeiende wereldwijde vraag naar geavanceerde halfgeleiderfabricage. Naast het leveren van toonaangevende packaging- en procestechnologie en toegewijde capaciteit in de VS en Europa, is IFS gepositioneerd om de breedste portfolio van gedifferentieerde IP in de foundry-industrie aan te bieden, inclusief alle toonaangevende ISA’s.

Drie manieren om ecosysteem te versterken

Een robuust ecosysteem is van cruciaal belang om klanten van gieterijen te helpen hun ontwerpen tot leven te brengen met behulp van IFS-technologieën. Het nieuwe innovatiefonds is opgericht om het ecosysteem op drie manieren te versterken:

Aandeleninvesteringen in disruptieve startups.

Strategische investeringen om de opschaling van partners te versnellen.

Ecosysteeminvesteringen om disruptieve capaciteiten te ontwikkelen die IFS-klanten ondersteunen.

“Intel is een innovatiekrachtpatser, maar we weten dat niet alle goede ideeën binnen onze vier muren ontstaan”, zegt Randhir Thakur, president van Intel Foundry Services, tegenover Semiconductor Digest. “Innovatie gedijt in open en collaboratieve omgevingen. Dit fonds van 1 miljard dollar in samenwerking met Intel Capital – een erkende leider in risicokapitaalinvesteringen – zal alle middelen van Intel bundelen om innovatie in het gieterij-ecosysteem te stimuleren.”

Saf Yeboah, senior vice president en chief strategy officer bij Intel, zei : “De geschiedenis en expertise van Intel Capital zijn geworteld in chips. In de afgelopen 30 jaar hebben we meer dan 5 miljard dollar geïnvesteerd in 120 bedrijven die het ecosysteem van de halfgeleiderproductie ondersteunen, van de materialen die uit de grond komen tot de softwaretools die worden gebruikt om een ontwerp te implementeren. Onze investeringen, die variëren van baanbrekende investeringen in jonge bedrijven tot diepgaande strategische en collaboratieve investeringen, stimuleren innovatie op het gebied van architectuur, IP, materialen, apparatuur en ontwerp”.

Open RISC-V Ecosysteem

Een belangrijk onderdeel van de IFS-strategie is het aanbieden van een breed scala aan IP die is geoptimaliseerd voor Intel-procestechnologieën. IFS is de enige foundry die IP aanbiedt dat is geoptimaliseerd voor alle drie de toonaangevende ISA’s in de industrie: x86, Arm en RISC-V. Als de toonaangevende open-source ISA biedt RISC-V een niveau van schaalbaarheid en aanpasbaarheid dat uniek is in de industrie. Er is veel vraag van foundry-klanten om meer RISC-V IP-aanbod te ondersteunen. Als onderdeel van het nieuwe innovatiefonds plant Intel investeringen en aanbiedingen die het ecosysteem zullen versterken en de verdere adoptie van RISC-V zullen helpen stimuleren. Het fonds zal disruptieve RISC-V-bedrijven helpen sneller te innoveren via IFS door samen te werken aan technologische co-optimalisatie, prioriteit te geven aan wafer-shuttles, klantontwerpen te ondersteunen, ontwikkelborden en software-infrastructuur te bouwen en meer.

Intel bundelt zijn krachten met toonaangevende partners in het RISC-V-ecosysteem, waaronder Andes Technology, Esperanto Technologies, SiFive en Ventana Micro Systems. IFS is van plan een reeks gevalideerde RISC-V IP-kernen aan te bieden, die qua prestaties zijn geoptimaliseerd voor verschillende marktsegmenten. Door samen te werken met toonaangevende leveranciers zal IFS IP optimaliseren voor Intel-procestechnologieën om ervoor te zorgen dat RISC-V het beste werkt op IFS-silicium voor alle soorten cores, van embedded tot high-performance. Er zullen drie soorten RISC-V-producten beschikbaar worden gesteld:

Partnerproducten vervaardigd op IFS-technologieën.

RISC-V-kernen in licentie als gedifferentieerde IP.

Chiplet-bouwstenen gebaseerd op RISC-V, gebruikmakend van geavanceerde verpakking en snelle chip-naar-chip-interfaces.

Zie “Factsheet: Catalyzing the RISC-V Ecosystem” voor meer informatie over hoe IFS het RISC-V ecosysteem katalyseert met toonaangevende partners.

Naast hardware en IP is een rijk ecosysteem van open-source software van cruciaal belang voor het versnellen van de groei en adoptie van de RISC-V processor en het volledig ontsluiten van de waarde voor chipontwerpers. IFS zal een open-source softwareontwikkelingsplatform sponsoren dat de vrijheid biedt om te experimenteren, met inbegrip van partners uit het hele ecosysteem, universiteiten en consortia. Om dit programma te bevorderen, heeft het bedrijf vandaag aangekondigd dat het toetreedt tot RISC-V International, een wereldwijde non-profitorganisatie die de vrije en open RISC-V instructiesetarchitectuur en -uitbreidingen ondersteunt.

“Ik ben zeer verheugd dat Intel, het bedrijf dat 50 jaar geleden pionierde met de microprocessor, nu lid is van RISC-V International”, zegt David Patterson, emeritus hoogleraar aan de David Patterson, emeritus professor aan de University of California, Berkeley, vooraanstaand ingenieur bij Google en vice-voorzitter van het bestuur van RISC-V International.

Modulair ontwerpen, in ‘chiplets’

Over het Open Chiplet Platform: Met de komst van geavanceerde 3D-packagingstechnologieën kiezen chiparchitecten steeds vaker voor een modulaire aanpak van het ontwerp – waarbij ze overstappen van system-on-chip naar system-on-package-architecturen. Dit biedt een manier om complexe halfgeleiders op te delen in modulaire blokken, “chiplets” genaamd. Elk blok is aangepast voor een bepaalde functie, wat ontwerpers een ongelooflijke flexibiliteit biedt om de beste IP en procestechnologieën voor de producttoepassing te mixen en matchen. De mogelijkheid om IP te hergebruiken verkort ook de ontwikkelingscycli en vermindert de tijd en de kosten om een product op de markt te brengen.

Hoewel er in veel segmenten kansen liggen, is de datacentermarkt een van de eerste markten waar modulaire architecturen worden toegepast. Veel cloud service providers (CSP’s) willen upgraded computers maken die de prestaties van datacenters te verbeteren voor werklasten zoals kunstmatige intelligentie. Door versnellings-chiplets nauw te integreren in hetzelfde pakket als een CPU voor een datacenter kunnen aanzienlijk betere prestaties worden behaald en kan het stroomverbruik worden verlaagd in vergelijking met het plaatsen van versnellingskaarten in de buurt van CPU-borden.

Open ecosysteem nodig

Om de kracht van modulaire architecturen echt te kunnen benutten, is een open ecosysteem nodig, aangezien de aanpak ontwerp-IP en procestechnologieën van meerdere leveranciers samenbrengt. IFS maakt dit ecosysteem mogelijk met haar open chiplet-platform, dat samen met CSP’s is ontwikkeld om de platform- en pakketintegratie van accelerator-IP van klanten te versnellen. Het platform maakt gebruik van Intels toonaangevende packaging-capaciteiten met IP die is geoptimaliseerd voor de geavanceerde procestechnologieën van IFS, in combinatie met diensten om de klant sneller op de markt te brengen met integratie en validatie.

Daarnaast streeft Intel naar samenwerking met andere industrieleiders om een open standaard te ontwikkelen voor een die-to-die-interconnectie waarmee chiplets met elkaar kunnen communiceren met hoge snelheden. Door gebruik te maken van een sterke staat van dienst met het op grote schaal toepassen van standaarden – zoals USB, PCI Express en CXL – kan de industrie een nieuw, open ecosysteem aansturen dat interoperabele chipets van verschillende gieterijen en procesknooppunten in staat zal stellen om te worden verpakt met behulp van een grote verscheidenheid aan technologieën.

Het nieuwe open chiplet-platform vindt inmiddels gretig aftrek bij klanten die waarde hechten aan de mogelijkheid om snel accelerators te integreren die zijn geoptimaliseerd voor nieuwe en zich ontwikkelende datacenter-workloads.