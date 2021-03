Pat Gelsinger, CEO van Intel, heeft zijn visie op “IDM 2.0” bekendgemaakt, een belangrijke evolutie van Intels model voor de productie van geïntegreerde apparatuur (IDM). Gelsinger kondigde aanzienlijke plannen aan voor uitbreiding van de productie, te beginnen met een geschatte investering van $20 miljard voor de bouw van twee nieuwe fabrieken in Arizona. Hij kondigde ook Intels plannen aan om een belangrijke leverancier van foundrycapaciteit in de VS en Europa te worden om klanten wereldwijd te bedienen.

“We zetten een koers uit voor een nieuw tijdperk van innovatie en productleiderschap bij Intel,” zei Gelsinger. “Intel is het enige bedrijf met de diepte en breedte van software, silicium en platforms, verpakking en proces met productie op schaal waar klanten op kunnen vertrouwen voor hun innovaties van de volgende generatie. IDM 2.0 is een elegante strategie die alleen Intel kan leveren – en het is een winnende formule. We zullen het gebruiken om de beste producten te ontwerpen en ze op de best mogelijke manier te produceren voor elke categorie waarin we concurreren.”

IDM 2.0 vertegenwoordigt de combinatie van drie componenten die het bedrijf in staat zullen stellen om aanhoudend technologisch en productleiderschap te realiseren:

Intels wereldwijde, interne fabrieksnetwerk voor productie op schaal is een belangrijk concurrentievoordeel dat productoptimalisatie, verbeterde rendabiliteit en leveringsbestendigheid mogelijk maakt. Gelsinger herbevestigde de verwachting van het bedrijf om het merendeel van zijn producten intern te blijven produceren. De 7nm-ontwikkeling van het bedrijf verloopt voorspoedig, dankzij het toegenomen gebruik van extreme ultraviolette lithografie (EUV) in een opnieuw ontworpen, vereenvoudigde processtroom. Intel verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar de compute tile voor zijn eerste 7nm-client-CPU (codenaam “Meteor Lake”) in te tapen. Naast procesinnovatie is Intels leiderschap op het gebied van verpakkingstechnologie een belangrijke onderscheidende factor die de combinatie van meerdere IP’s of “tegels” mogelijk maakt om uniek afgestemde producten te leveren die voldoen aan uiteenlopende eisen van klanten in een wereld van alomtegenwoordige computers.

Uitbreiding van het gebruik van foundrycapaciteit van derden. Intel verwacht voort te kunnen bouwen op zijn bestaande relaties met foundries van derden, die tegenwoordig een scala aan Intel-technologie produceren – van communicatie en connectiviteit tot graphics en chipsets. Gelsinger zei te verwachten dat Intels betrokkenheid bij externe foundries zal groeien en ook de productie zal omvatten van een reeks modulaire tegels op geavanceerde procestechnologieën, waaronder producten die vanaf 2023 de kern vormen van Intels computeraanbod voor zowel het client- als het datacentersegment. Dit zal zorgen voor de grotere flexibiliteit en schaal die nodig zijn om Intels routekaarten voor kosten, prestaties, planning en levering te optimaliseren, waardoor het bedrijf een uniek concurrentievoordeel krijgt.

Het opbouwen van een foundrybedrijf van wereldklasse, Intel Foundry Services. Intel heeft plannen aangekondigd om een belangrijke leverancier te worden van in de VS en Europa gevestigde foundrycapaciteit om te voldoen aan de ongelooflijke wereldwijde vraag naar halfgeleiderproductie. Om deze visie waar te maken, richt Intel een nieuwe zelfstandige business unit op, Intel Foundry Services (IFS), onder leiding van de veteraan uit de halfgeleiderindustrie, Dr. Randhir Thakur, die rechtstreeks aan Gelsinger zal rapporteren. IFS zal zich onderscheiden van andere Foundries door een combinatie van geavanceerde procestechnologie en verpakking, toegewijde capaciteit in de VS en Europa, en een IP-portfolio van wereldklasse voor klanten, waaronder x86-kernen en ARM- en RISC-V-ecosysteem-IP’s. Gelsinger merkte op dat Intels foundryplannen al veel enthousiasme en steunbetuigingen uit de hele industrie hebben gekregen.

Om Intels IDM 2.0-strategie te versnellen, kondigde Gelsinger een aanzienlijke uitbreiding van Intels productiecapaciteit aan, te beginnen met plannen voor twee nieuwe fabrieken in Arizona, gevestigd op de Ocotillocampus van het bedrijf. Deze fabrieken zullen voldoen aan de toenemende eisen van Intels huidige producten en klanten, en zullen tevens toegewijde capaciteit bieden voor foundryklanten.

Deze uitbouw vertegenwoordigt een investering van ongeveer 20 miljard dollar, die naar verwachting meer dan 3 000 permanente, hoogwaardige hightechbanen zal opleveren; meer dan 3 000 banen in de bouw; en ongeveer 15 000 lokale banen op lange termijn. Vandaag hebben Gov Doug Ducey van Arizona en Gina Raimondo, de Amerikaanse minister van Handel, samen met Intel-directeuren de aankondiging bijgewoond. Gelsinger zei het volgende: “We zijn verheugd om samen te werken met de staat Arizona en de regering Biden aan stimuleringsmaatregelen die dit soort binnenlandse investeringen stimuleren.” Intel verwacht de kapitaalinvesteringen buiten Arizona te versnellen, en Gelsinger zei dat hij van plan is om de volgende fase van capaciteitsuitbreidingen in de VS, Europa en andere wereldwijde locaties binnen het jaar aan te kondigen.

Intel is van plan het technologische ecosysteem en industriële partners te betrekken bij de verwezenlijking van zijn IDM 2.0-visie. Daartoe hebben Intel en IBM vandaag plannen aangekondigd voor een belangrijke onderzoekssamenwerking die gericht is op de ontwikkeling van logica- en verpakkingstechnologieën van de volgende generatie. Al meer dan 50 jaar delen de twee ondernemingen een grote toewijding aan wetenschappelijk onderzoek, engineering van wereldklasse en een focus op het op de markt brengen van geavanceerde halfgeleidertechnologieën. Deze fundamentele technologieën zullen helpen het potentieel van gegevens en geavanceerde berekeningen te ontsluiten om een immense economische waarde te creëren.

Door gebruik te maken van de capaciteiten en talenten van beide bedrijven in Hillsboro, Oregon, en Albany, New York, wil deze samenwerking de innovatie op het gebied van halfgeleiderproductie in het hele ecosysteem versnellen, het concurrentievermogen van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie verbeteren en belangrijke overheidsinitiatieven van de VS ondersteunen.

Tot slot brengt Intel dit jaar de geest van zijn populaire Intel Developer Forum-evenement terug met de lancering van Intel On, een nieuwe reeks evenementen voor de industrie. Gelsinger moedigde technologieliefhebbers aan om hem dit jaar te vergezellen op het Intel Innovation-evenement, dat gepland is voor oktober in San Francisco.