Intel Corporation zal $ 3,5 miljard investeren om zijn activiteiten in New Mexico uit te rusten voor de productie van geavanceerde halfgeleiderverpakkingstechnologieën, waaronder Foveros, Intels baanbrekende 3D-verpakkingstechnologie. De meerjarige investering zal naar verwachting ten minste 700 hightechbanen en 1.000 bouwbanen creëren en nog eens 3.500 banen in de staat ondersteunen. De planningsactiviteiten beginnen onmiddellijk, met de bouw naar verwachting eind 2021.

Dankzij de geavanceerde 3D-verpakkingstechnologie van Foveros kan Intel processors bouwen met tiles stacked vertically in plaats van naast elkaar, wat betere prestaties biedt in een kleinere footprint. Het stelt Intel ook in staat om rekentegels te mixen en te matchen om te optimaliseren voor kosten en energie-efficiëntie. De overgang van system-on-chip naar “system on package” stelt Intel in staat om te voldoen aan de toenemende behoeften aan computerprestaties voor kunstmatige intelligentie, 5G en de edge.

Intel’s wereldwijde fabrieksnetwerk is een concurrentievoordeel dat productoptimalisatie, verbeterde economie en veerkracht van het aanbod mogelijk maakt. Investeren in de productieactiviteiten van het bedrijf is een belangrijk onderdeel van de onlangs aangekondigde IDM 2.0-strategie. De technologieën die momenteel worden ontwikkeld en geproduceerd op de site van Rio Rancho – Intel® Optane™ technologie, geïntegreerde multi-die interconnect bridge en Intel® silicium fotonica technologie – spelen een belangrijke rol in Intel’s nieuwe tijdperk van innovatie door het vereenvoudigen en optimaliseren van halfgeleidergeheugen, verpakking en connectiviteit.

“Intel’s investering van $ 3,5 miljard in New Mexico zal de komende drie jaar 700 nieuwe banen creëren en de Rio Rancho-campus vestigen als de binnenlandse hub van het bedrijf voor geavanceerde halfgeleiderproductie,” zei Michelle Lujan Grisham, gouverneur van New Mexico. “Met deze opwindende ontwikkeling zien we nu al de voordelen van de wetgeving van dit jaar die LEDA uitbreidt en hoogwaardige en goedbetaalde banen genereert voor Nieuwe Mexicanen. De staat en Intel hebben een partnerschap van 40 jaar en vandaag, met innovatieve tools voor economische ontwikkeling en de wereldwijde vraag naar deze technologie, kunnen we een nieuwe generatie werknemers en banengroei vieren in intel’s fabriek in New Mexico.”

Sinds 1980 heeft Intel $ 16,3 miljard geïnvesteerd in kapitaal om zijn activiteiten in New Mexico te ondersteunen en heeft momenteel meer dan 1.800 mensen op de site in dienst. De jaarlijkse economische impact in de staat is $ 1,2 miljard, gebaseerd op gegevens over 2019.

Intel zet zich in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het aanpakken van de behoeften van de gemeenschap. Het bedrijf koopt hernieuwbare energie in om 100% van zijn elektriciteitsverbruik in New Mexico te voldoen en investeert in energiebesparende maatregelen. Om zijn doel te bereiken om tegen 2030 netto positief watergebruik te bereiken, heeft Intel twee door non-profitorganisaties geleide waterherstelprojecten gefinancierd ten gunste van New Mexico. In de afgelopen vijf jaar hebben werknemers 106.000 uur vrijwilligerswerk gedaan en Intel en de Intel Foundation doneerden meer dan $ 8,5 miljoen ter ondersteuning van scholen en non-profitorganisaties in New Mexico.