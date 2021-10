Integratie solution fit helpt bedrijven passend data-integratieplatform te kiezen

Data-integratiespecialist Virtual Sciences Conclusion en SAP-reseller en -kennispartner myBrand lanceren een nieuwe adviesdienst: de integratie solution fit. Deze adviesdienst is ontstaan vanuit een gesignaleerde marktbehoefte naar ondersteuning in de keuze van het juiste integratieplatform. De bedrijven begeleiden organisaties naar een passend platform op basis van de behoefte, het gebruik, de current mode of operation en de transitie naar de future mode of operation.

Overzicht van aanbod integratieplatformen

In de markt is er een alsmaar groeiende behoefte aan data. Enerzijds doordat de verwachtingen ten aanzien van de customer experience steeds hoger worden: consumenten en burgers willen een aanbod dat past bij hun unieke situatie. Anderzijds omdat operational excellence cruciaal is voor organisaties om zich staande te houden in een markt met hevige concurrentiestrijd. Hierbij is digitalisering en automatisering niet meer weg te denken. Veel organisaties hebben te maken met veel verschillende databronnen en data in oude, traditionele architectuur. Er is vaak een IT-legacy. Nieuwe integratietechnologieën helpen organisaties om snel invulling aan informatievraagstukken te geven zonder dat er aanpassingen nodig zijn op de legacy systemen. Met de adviesdienst scheppen Virtual Sciences Conclusion en myBrand overzicht in het brede aanbod aan integratieplatformen.

‘Gebruik van oplossingen verschillende leveranciers vergroot het integratievraagstuk’

Chris Geertsma, IT-consultant bij Virtual Sciences Conclusion: “De integratie tussen verschillende databronnen en IT-systemen is een cruciaal onderdeel van het IT-landschap van organisaties geworden. Dit komt onder andere voort uit de verschuiving die veel bedrijven hebben gemaakt van een ‘best-of-suite’ naar een ‘best-of-breed’ strategie. Door het gebruik van oplossingen van verschillende leveranciers wordt het integratievraagstuk groter. Deze adviesdienst op basis van een framework is een mooi instrument om tot een goed onderbouwd advies te komen voor een integratieplatform dat past bij de unieke situatie van iedere organisatie.”

Lotte Egbertzen, klantcoördinator bij myBrand: “Deze nieuwe dienst laat de kracht van het Conclusion ecosysteem zien. Een dergelijk framework vereist het aanbod van een mix van integratieplatformen en daarmee een breed scala aan kennis en expertise. Door het ecosysteem zijn we in staat om een breed portfolio mee te nemen in het framework en daarmee een gegrond advies uit te brengen aan onze klanten. Zo kun je qua integratieplatformen binnen de adviesdienst bijvoorbeeld denken aan SAP, Dell Boomi, MuleSoft, Red Hat en BizTalk.”