Installatievakbeurs VSK 2022 van 8 t/m 11 februari: “Onze toekomst, jouw wereld”

In de Jaarbeurs in Utrecht vindt van 8 tot en met 11 februari 2022 de 25ste editie plaats van de VSK, de grootste installatievakbeurs van Nederland. Duurzaamheid, digitalisering en een gezond binnenklimaat zijn op de aankomende editie de belangrijkste thema’s. De inschrijving voor de jubileumeditie is inmiddels geopend.

‘We staan als installatiebranche voor nogal wat uitdagingen’, zegt Joyce van de Hoef van de VSK. ‘Samenwerking wordt erg belangrijk, want zonder partnerschappen gaan we de energietransitie niet voor elkaar krijgen en de klimaatdoelen niet halen. Dat ga je terugzien op de beursvloer.’

Klimaatdoelen halen

Centraal thema van de grootste en oudste Nederlandse installatievakbeurs is Onze toekomst, jouw wereld. ‘Waarbij onze toekomst de onderlinge verbinding en de ambitie van de branche aangeeft’, legt Van de Hoef uit. ‘Jouw wereld speelt in op de trots en verantwoordelijkheid die vakmensen persoonlijk nemen om hun bijdrage te leveren aan het halen van de klimaatdoelen.’

Woningbouw en Utiliteit

Samen met partners, zoals Techniek Nederland, ISSO, Binnenklimaat Nederland, NVKL, KNX en Amwittools, wordt op dit moment invulling gegeven aan een kennisprogramma en verschillende innovatieroutes. En daar waar VSK in het verleden het vizier vooral op de woningbouw richtte, zal de aankomende editie zich ook focussen op de utiliteit. ‘Daarvoor tuigen we nu al een inhoudelijk programma op, waarbij je moeten denken aan de rol die we als sector hebben bij het realiseren van slimme en duurzame gebouwen’, zegt Van de Hoef.

‘Hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die we al hebben vasthouden?’

Heroes of the Future

Tijdens VSK 2022 is er ook speciale aandacht voor de Heroes of the Future. Daarmee wil de vakbeurs de aandacht vestigen op de tekorten aan goede vakmensen. Van de Hoef: ‘Hoe kunnen we samen zorgen voor voldoende instroom en zij-instromers? En hoe zorgen we ervoor dat we de mensen die we al hebben vasthouden? Hoe blijft het werk uitdagend? En hoe kunnen ze zich voorbereiden op hun eigen toekomst in de sector? Digitalisering en duurzaamheid spelen daar een grote rol in. Samen met opleiders en kennisinstituten onderzoeken we nu al hoe we het vak aantrekkelijk houden. Installatie is zo’n belangrijke sector voor de toekomst, dat we daar fors in zullen moeten investeren. Op de beurs komt een Loopbaanstraat, waar de bezoeker terecht kan voor advies over zijn kennisontwikkeling en loopbaanmogelijkheden.’

Jubileum

En natuurlijk krijgt de editie van 2022 een extra feestelijk tintje. ‘Dit is de 25e editie van VSK, maar omdat we een tweejaarlijkse beurs zijn bestaan we eigenlijk al 50 jaar’, zegt Van de Hoef. ‘En dat willen we vieren met de hele branche natuurlijk. Er is in die halve eeuw zo ongelofelijk veel gebeurd. We willen op de VSK laten zien hoe de techniek zich heeft ontwikkeld en waar we samen naar toe gaan.’

‘De behoefte om elkaar weer live te zien is heel groot’

Uitpakken

De animo voor VSK 2022 is al groot, merkt Van de Hoef. ‘In 2020 waren we de laatste grote vakbeurs voor de lockdown. Ik hoor van heel veel bedrijven dat de behoefte om elkaar weer live te zien en te spreken heel groot is. Dat merken we ook in het aantal boekingen. Het enthousiasme voor VSK 2022 is groot en ik verwacht dat onze standhouders flink gaan uitpakken.’