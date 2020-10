Wat wil de klant? Het is een vraag die – als het goed is – ondernemers zichzelf natuurlijk altijd stellen. En bij Inspiro is dat de vraag waar het altijd mee begint. ‘We maken wat de klant voor ogen heeft’, zegt directeur Frank van Eck. ‘Co-development is voor ons niet zomaar een modieus begrip. Het vormt ons DNA. Het begint met het meedenken over de specificaties.’

‘Wat wil hij nu precies? Wat heeft hij écht nodig?’

Inspiro werd in augustus 2002 opgericht door Van Eck en compagnon Maarten Angenent. ‘Bij het bedrijf waar we werkten, misten we de bezieling en de passie. We wilden van meer toegevoegde waarde zijn voor de klant. Dat hadden we daar niet meer. En dus begonnen we voor onszelf.’ Nu, achttien jaar later, heeft het Arnhemse bedrijf zo’n veertig ingenieurs in dienst, die werken voor tal van hightech opdrachtgevers: van multinationals en mkb-bedrijven tot start-ups. ‘Die variatie heeft altijd mijn voorkeur gehad’, zegt Van Eck. ‘Zo kun je in de breedte tal van producten en systemen ontwikkelen en bouwen, je als bedrijf blijven ontwikkelen. En dat is ook prettig voor eventuele nieuwe medewerkers: je kunt ze een baan bieden met veel afwisseling. In die krappe markt is dit hopelijk een extra reden om voor ons te kiezen.’

Complete producten

Inspiro ontwikkelt embedded en IoT-oplossingen en toepassingen. Het bedrijf bouwt hardware- en softwaresystemen, complexe analoge en digitale elektronica. ‘Samen met de klant ontwerpen en bouwen we complete producten én halffabricaten’, zegt Van Eck. ‘Elektronica met bijbehorende software en programmeerbare systemen. Als de klant daar behoefte aan heeft inclusief aanvullende cloudservices en apps.’

‘Wij zijn een dienstverlener. Wij maken wat de klant voor ogen heeft.’

Die producten zijn heel divers: slimme thermostaten, warmtepompen, laadpalen voor elektrische auto’s, toepassingen voor orderpickers. ‘En we hebben het Radboud Radio Lab geholpen met een ontvanger, die op de achterkant van de maan zoekt naar specifieke signalen vanuit de ruimte. Dat was ook mooi en bijzonder om mee te maken’, zegt Van Eck.

Zoals gezegd begint het allemaal met het idee van de klant. ‘De klant heeft een specifieke vraag: kunnen jullie dit maken? Daar gaan we dan samen eerst goed naar kijken. Wat wil hij nu precies? Wat heeft hij echt nodig? Vervolgens gaan we dat samen met hem, als co-developers, ontwerpen en maken. Dat vraagt om een intensieve samenwerking gedurende het gehele traject. Zo komen we met producten die echt waarde toevoegen voor de klant. Of het nu gaat om gemak, comfort, veiligheid of efficiëntie, we brengen de klant met onze kennis en kunde verder.’

Geen gedoe

Het is een discussie die veel wordt gevoerd in de maakindustrie: van wie is het uiteindelijke product? Wie mag, zogezegd, ‘met de eer strijken’? Is het product van de klant, die het idee had en ervoor betaalde, of van het bedrijf dat het idee ‘vertaalde’ in het daadwerkelijke product of systeem? Van Eck is er even simpel als helder over: ‘Wij zijn een dienstverlener. Wij maken wat de klant voor ogen heeft. Het is zijn idee en dus is het ook zijn eigendom. Wij leveren het op en doen daarna graag het onderhoud, maar het industriële eigendom is van de klant. Daar wil ik absoluut geen gedoe over met de klant.’

Hij ziet het liever andersom: dat de klant tevreden is en terugkomt als hij nieuwe producten nodig heeft. ‘Dat lijkt me op de lange termijn een stuk lonender.’ Maar wil hij dan wel (onderdelen) van zo’n idee gebruiken voor andere klanten? Ook daarin is Van Eck stellig: ‘Nee, dat wil ik niet. Dat idee is uniek, en dus van die klant. Ik denk niet dat hij het prettig zou vinden als hij het ineens als product bij een andere klant van ons terugziet.’

Wat Inspiro wel doet, waar mogelijk, is eigen software inbrengen. Bijvoorbeeld een framework met operating system dat ervoor zorgt dat developers sneller kunnen ontwikkelen.

Nieuw onderkomen

Deze zomer opende Inspiro een nieuw onderkomen in Arnhem-Zuid. Met meer plek voor de medewerkers. Met een aparte testruimte, voorzien van klimaatkast, en een hardwarelab. ‘Het is een mooi bedrijfspand, waar we nog beter onze klanten kunnen ontvangen. En waar we kunnen groeien. We hebben per direct twee tot drie ingenieurs nodig. En verderop dit jaar kunnen we er nog wel meer gebruiken. Want het gaat ons goed, gelukkig.’