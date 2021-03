De inschrijving voor de 2021-editie van de Achterhoek Open Innovatieprijs is geopend. Ondernemers uit heel Nederland kunnen tot en met 22 april hun technologische innovaties, producten of diensten, aanmelden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Traditiegetrouw opent een deelname aan de competitie de deuren naar een groot, zakelijk netwerk.

Henk Janssen is voorzitter van de Stichting Achterhoek Open Innovatieprijs, de organisatie achter het initiatief.

“Iedere ondernemer die technologisch innoveert maakt kans op de prijs, mits hij daartoe in openheid samenwerkt met een of meer partners” legt Janssen uit. “De winnaar wordt gekozen door een vakkundige jury. De Achterhoek zet als regio hoog in op innovatie. Daarom bieden we innovatieve ondernemers graag de kans om te netwerken en nieuwe samenwerkingen of investeringen aan te gaan.”

Eisen voor inzending

Deelnemers kunnen een geldbedrag van 5.000 euro winnen, alsook een zakelijk netwerkdiner met invloedrijke mensen uit de branche en een prachtige trofee ontworpen door kunstenaar Jan ten Kulve. Om kans te maken op de winst moet de inzending aan de volgende eisen voldoen:

Het is technologisch, duurzaam en levert een impactvolle bijdrage aan onze circulaire economie.

Het is ontstaan uit een aantoonbare (keten)samenwerking.

Het wordt ingezonden door de ondernemer uit deze samenwerking.

Er is minimaal één prototype beschikbaar óf er is een demonstratie mogelijk waaruit blijkt dat het product goed werkt.

Het is al op de markt óf dit gebeurt binnen zes maanden.

“Naast het geldbedrag zijn er veel extra voordelen die de ondernemer een steun in de rug geven”, vervolgt Henk Janssen. “Zo is er natuurlijk veel media-aandacht en een prestigieus netwerkdiner. We weten uit ervaring dat het winnen van de Achterhoek Open Innovatieprijs veel deuren opent en een springplank is om dromen te verwezenlijken.”

Prijsuitreiking

Uit alle inschrijvingen zal de vakjury vijf kanshebbers nomineren. Zij mogen hun innovatie presenteren tijdens de grote finale op 8 juni, welke wordt voorgezeten door niemand minder dan Rob Kamphues. De grote prijsuitreiking vindt in hybride vorm plaats volgens de dan geldende coronamaatregelen. Zo is het hele event voor het thuispubliek via een livestream te volgen, maar neemt de winnaar de prijs persoonlijk in ontvangst. Naast een vakjurywinnaar, zal er ook een publiekswinnaar gekozen worden door de toeschouwers in de zaal en kijkers thuis.

Aanmelden

Ondernemers uit heel Nederland worden opgeroepen om zich aan te melden via de website van de Achterhoek Open Innovatieprijs. Kanshebbers hoeven dus zeker niet in de Achterhoek gevestigd te zijn. Inschrijven kan op www.achterhoekopeninnovatieprijs.nl.

De prijsuitreiking vindt op 8 juni plaats in Schouwburg Amphion te Doetinchem.