Inschrijven voor de Achterhoek Open Innovatieprijs kan tot 7 maart, deze prijs win je alleen door samen te werken.

Op woensdag 15 april is in Ulft de verkiezing voor de derde Achterhoek Open Innovatieprijs. Het is een – landelijke – open competitie, bedoeld voor ondernemend en innoverend Nederland. ‘We verwachten er heel wat van’, zegt Ben Brussen van de organisatie.

‘In deze razendsnelle tijden red je het niet in je eentje’

Het begon zeven jaar geleden met het zogeheten Innovatiefestival, dat het Graafschap College in Doetinchem (een regionaal opleidingencentrum (ROC) met bijna 10.000 studenten) in de regio organiseerde, met tal van activiteiten voor de inwoners, studenten en ondernemers. Eén daarvan was de ondernemersavond, waar toentertijd de Achterhoek Innovatieprijs aan werd gekoppeld.

Drie jaar geleden werd besloten dat het tijd was voor een meer zelfstandig evenement: de Achterhoek Open Innovatieprijs. De reden voor het toevoegen van ‘Open’ was tweeledig, zegt Ben Brussen. ‘Ten eerste willen we Nederland laten zien dat de Achterhoek een grote, bloeiende maakindustrie kent, veel groter en met veel meer innovatieve ondernemingen dan de meeste mensen denken. Met de prijs willen we (jonge) ondernemers uit andere delen van het land duidelijk maken dat hier prachtige bedrijven in een prachtige omgeving staan.’ Met andere woorden: het is voor iedereen goed toeven, wonen, werken én innoveren in de Achterhoek.

Volgt u Henk Hanskamp op als winnaar van de Achterhoek Open Innovatieprijs, 7 maart is de uiterste inschrijf datum.

In de keten

‘Ten tweede moet de innovatie zijn ontstaan uit een aantoonbare samenwerking. Dat is inderdaad cruciaal. We noemen het daarom ook ‘open’’, zegt Brussen. ‘Het product of dienst moet ontwikkeld zijn in een samenwerkingsverband met partners of in de keten. Wij zijn van mening dat je als ondernemer alleen, de snelle technologische ontwikkelingen niet goed kunt bijhouden. Bovendien, als je samenwerkt met anderen, ben je veel sneller in staat om jouw innovatie op de markt te krijgen en kun je financieel de investering delen. Allemaal redenen om in deze moderne tijden waarin innovaties elkaar razendsnel opvolgen, te gaan samenwerken. In je eentje red je het als ondernemer gewoon niet meer.’

Iedere ondernemer kan dus niet zomaar wat insturen. Er zijn meer strikte voorwaarden waar de inzenders aan moeten voldoen. Zo moet de innovatie technologisch en duurzaam zijn, moet het product of dienst aantoonbaar functioneren en al op de markt zijn of binnen twaalf maanden op de markt worden gebracht.

Cowtoilet

De afgelopen jaren is het evenement gegroeid: vorig jaar waren in totaal 31 inzendingen, waarvan de helft van buiten Gelderland – één zelfs uit Duitsland. Winnaar was Hanskamp, het bedrijf dat met zijn Cowtoilet een systeem ontwikkelde om de urine van koeien apart op te vangen. Daardoor komt er minder ammoniak vrij. Bovendien kan de opgevangen urine worden omgezet in meststoffen, die de boer weer kan gebruiken op zijn land. ‘De Achterhoek Open Innovatieprijs heeft ons heel veel gebracht. Het heeft deuren geopend in Den Haag en ons veel media-aandacht gegeven. Daarmee hebben wij Hanskamp en ons Cowtoilet echt op de kaart gezet’, aldus directeur Henk Hanskamp.

Voor dit jaar verwacht Ben Brussen opnieuw veel inzendingen. ‘We hebben de wens en de ambitie om elk jaar een beetje te groeien. En het ziet er goed uit. Dit jaar introduceren we voor het middagprogramma de Open Innovatie Hal, waar de genomineerden hun innovaties kunnen presenteren en gezamenlijk nog een finalist kunnen aanwijzen.’

Brussen was tot anderhalf jaar terug algemeen directeur van Bronkhorst High-Tech in Ruurlo, dat apparatuur ontwikkelt en bouwt voor het meten en regelen van gas- en vloeistofdoorstroming. Hij geniet naar eigen zeggen van zijn pensioen, maar kan het innoveren niet laten. Wybren Jouwsma, mede-oprichter van Bronkhorst, is voorzitter van de jury. De twee andere juryleden zijn UvA-hoogleraar strategisch management & innovatie en trekker van de Nederlandse Innovatie Monitor Henk Volberda en Arnold Stokking, managing director Brightsite in Geleen. ‘Het zijn drie toppers. Ze vertegenwoordigen het bedrijfsleven, de wetenschap en de publiek-private samenwerking.’ Zij wijzen uit alle genomineerden drie finalisten aan. Ze bepalen overigens niet de winnaar. Dat doen de mensen in de zaal, alle ondernemers en genomineerden op de gala-avond van de verkiezing.

Landelijk netwerk

Brussen heeft er – zoals gezegd – hoge verwachtingen van. Dat komt ook, zo zegt hij, door de uitstekende samenwerking en ondersteuning van de tien sponsors en acht partners (waaronder Link Magazine) achter het evenement. ‘Die hebben samen een goed, landelijk netwerk, waardoor we door het hele land veel aandacht krijgen voor de Achterhoek Open Innovatieprijs. De organisatie werkt samen vanuit het innovatiecentrum De Steck in Doetinchem en is reuze benieuwd naar de inzendingen en de innovatieve ideeën en oplossingen die ze straks te zien zullen krijgen.’

Het evenement vindt plaats op woensdag 15 april tijdens de Ondernemersavond in het CIVON Innovatiecentrum in Ulft. Voor de winnaar is er een trofee, een geldbedrag van 5.000 euro, een ‘Lentediner met politiek Den Haag’, een netwerkdiner met een autoriteit op het vakgebied van de winnende innovatie en veel landelijke publiciteit. Brussen: ‘Je gaat met behulp van de organisatie actief bouwen aan een treffend netwerk, zodat jouw product of dienst sneller kans maakt om door te breken. Zo wordt de winnaar ook echt een stapje verder geholpen.’