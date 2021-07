In no-time groeide het bedrijf van Wim Kleijer uit tot een mondiale speler. Kletec levert oplossingen voor de geautomatiseerde verwerking van eieren, zowel voor consumptie als voor broederijen. Dat al jarenlang met Lenze als (innovatie)partner. Zoals ze het bij Kletec zelf zeggen: ‘Eieren stapelen? Een eitje!’

Kletec startte in 2009 en ging in 2014 internationaal. Hogere eisen vanuit verschillende delen van de wereld zorgden ervoor dat het Wekeromse bedrijf het hogerop moest gaan zoeken om de kwaliteit te standaardiseren. ‘We gebruiken hoogwaardige technieken waarmee we slimme oplossingen bedenken en steeds een stukje verder doorontwikkelen. Daarbij is serieproductie wel altijd het streven, dus zoeken we hoogstaande producten tegen concurrerende prijzen. We willen namelijk ook de service en ondersteuning waarborgen, dan is het prettig als je leverancier ook echt betrouwbaar is’, lacht Kleijer. Vanwege de combinatie van doorontwikkelen en standaardiseren zijn de machines modulair opgebouwd.

Vertrouwd gevoel

In 2011 raakte Kleijer in gesprek met een ander bedrijf dat voor Lenze koos. ‘Tot dat moment gebruikten we verschillende merken en ik had eigenlijk niet echt een beeld bij Lenze. Onze programmeur had er wel eens mee gewerkt en stelde voor het gesprek aan te gaan. We zochten een merk dat een compleet aanbod kon leveren, liefst ook nog wereldwijd. Tijdens dat eerste gesprek ontstond er al snel een vertrouwd gevoel.’

Kletec was destijds bezig met het ontwikkelen van een robot waarvan er nu al zo’n 200 in de praktijk draaien. ‘Dat betreft een palletiseerrobot die traytjes van 30 op een pallet plaatst, 720 eieren in één keer. Inmiddels hebben we veel ervaring opgebouwd met de aandrijvingen en besturingen van Lenze. De kwaliteit is uitzonderlijk, maar ook het feit dat ze een totaalconcept voor de aansturing hebben, is erg fijn.’

Motion-modules

De meest recentelijk ontwikkelde machine kan kartonnen dozen met eieren in verschillende patronen stapelen tot een hoogte van 2,5 meter. Die moet flink wat dozen verstouwen, meer dan 1.000 per dag van elk 25 kilo. ‘Onze klant wilde dat heel graag automatiseren, want het is zwaar werk en dat ging allemaal handmatig. We hebben die eerste palletiseerrobot doorontwikkeld en nu staat er een vierassige robot, waarbij de draaikop kan roteren en stapelen in een patroon dat de stevigheid van de pallet verzekert.’

‘Wij doen dingen met het P300-panel waarvan Lenze niet eens weet dat het kan’

Twee dozen worden tegelijk opgepakt, waarbij de oriëntatie van de dozen een belangrijk punt is: de etiketten op de dozen moeten altijd aan de buitenzijde van de pallet af te lezen zijn. ‘We hebben dit gerealiseerd met lineaire geleidingen en een riemaandrijving. Een eenvoudige techniek met hoge betrouwbaarheid, waarbij ook lange afstanden op hoge snelheid afgelegd kunnen worden. Hiervoor hebben we motion-modules toegepast om de dozen met eieren snel en met zo min mogelijk extra bewegingen te kunnen positioneren. Bijkomend voordeel: door de riemaandrijving in combinatie met rails met kogelketting hebben onze de machines een zeer stille loop.’

Hoge nauwkeurigheid

Een aantal jaar geleden besloten Kleijer en zijn team te kiezen voor de 120Hz-motoren. ‘We gebruiken frequentieregelaars uit de 8400- en i500-serie van Lenze. De 120Hz-techniek biedt ons enorm veel mogelijkheden en nauwkeurigheid. Je krijgt veel meer koppel uit een kast, over een grote toerenrange’, aldus Kleijer. ‘Daarnaast zijn we erg flexibel met de vertragingskasten uit de B500-serie. Voor de aansturing gebruiken we de P300. Eigenlijk kun je zeggen dat als het met de pure aandrijftechniek te maken heeft, we Lenze gebruiken.’ Er verschijnt een brede lach op zijn gezicht: ‘Wij gebruiken het P300-panel echt tot in de puntjes, ik denk dat wij er dingen mee doen waarvan Lenze niet eens weet dat het kan.’ Om in één adem de kennis van Lenze te roemen: ‘We hebben met Lenze een tijdpad voor de toekomst afgesproken, zodat we altijd bijblijven met de nieuwste technologie.’

Alles praat met elkaar

Doelstelling van Kletec is om 80 procent standaard te leveren en 20 procent klantspecifiek en daarbij ook steeds weer te innoveren. Omdat het bedrijf in modules werkt, kunnen individuele onderdelen steeds verder geoptimaliseerd worden. ‘Zo groeien innovaties uit tot een nieuwe standaard. Daarbij moeten we altijd kunnen aansluiten op de standaardonderdelen bij de klant. En alles moet met elkaar communiceren’, stelt Kleijer. ‘Het totaalaanbod van Lenze is te zien als een soort platform waarbij aandrijving en besturing op elkaar afgestemd worden en alles met elkaar kan praten. Een ander belangrijk voordeel is dat we niet met een dozenschuiver werken, maar met de fabrikant zelf. Want is het prettigst om aanbod en service in één hand te hebben.’

Dezelfde taal

Behalve over de componenten is Kleijer ook te spreken over de samenwerking met de mensen van Lenze. ‘Omdat er een grote, sterke club in ons eigen land zit, zijn de lijnen kort. Het is fijn om tijdens de ontwikkeling te beschikken over mensen met een hoog kennisniveau, die met je meedenken’, zegt hij. ‘We krijgen daarbij laagdrempelige en snelle ondersteuning vanuit Den Bosch. Engineers praten met engineers. Die hebben aan een half woord genoeg en als bedrijven vinden we elkaar in de hoogstaande technologie. Met name de aandrijvingen hebben echt een constante hoge kwaliteit, daarvan heb ik nog geen betere gezien. De prijs-kwaliteitverhouding is dus gewoon goed.’ Beide bedrijven werken gezamenlijk aan innovatieve ontwikkelingen voor de toekomst, vanuit een vergelijkbare mentaliteit. ‘Als ik bel, wordt het altijd snel en goed opgepakt, ook als het om een kleine vraag gaat. En, ook niet onaangenaam’, vertelt Kleijer grinnikend: ‘Als we genoeg orders insturen, komen er soms zomaar Bossche bollen onze kant op.’

Wensenlijstje

Welke wensen heeft Kletec voor de toekomst? ‘We willen meer gaan doen in voeding. Daarvoor moeten we aan de hygiënekant een stap maken en kijken wat de aandrijving daarin kan. Ook voor machines voor de broederij is hygiëne belangrijk’, aldus Kleijer. ‘Daarnaast zijn we al heel ver met het remote monitoren van installaties. Op dit moment hebben we 120 machines online waarin we mee kunnen kijken. We loggen meldingen voor bijvoorbeeld preventief onderhoud, kunnen op afstand software-updates doen en helpen met instellingen. Maar ook tijdens de installatie is het heel prettig dat we direct mee kunnen kijken zonder dat we ter plaatse zijn.’

Nieuwe concepten

Kleijer houdt zich binnen Kletec vooral bezig met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe concepten en met de algemene ondersteuning van de organisatie. ‘Het bedrijf heeft inmiddels zeventien medewerkers, en de focus ligt sterk op ontwikkeling en engineering van machines die wereldwijd geleverd worden aan onze dealers en klanten. Daarbij besteden we veel voorwerk uit aan toeleveranciers. Onze robots helpen bij de verwerking van eieren en we maken betrouwbare en complete systemen voor het stapelen en palletiseren. Ons doel is om dagelijkse werkzaamheden te verlichten, zodat er minder onnodige fysieke arbeid verricht hoeft te worden.’

Nederland speelt een belangrijke rol in de mondiale eierverwerking: 80 tot 90 procent van de eierverwerkende machines wereldwijd komt uit ons land en deze verwerken meer dan 1 miljard eieren per dag.