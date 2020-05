Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen. De bemester is specifiek ontworpen voor het bemesten van proefvakken grasland en kan GPS gestuurd een grote variëteit aan giften van zeer laag tot zeer hoog uiterst nauwkeurig doseren. De geavanceerde werkbalk en doseringstechniek is direct op de tractor gemonteerd. Het gewicht van de machine blijft hierdoor laag zodat de invloed van rijsporen en verdichting op de proefvelden minimaal is.

Bij De Marke zijn een groot aantal proefvakken van 3 x 10 meter aangelegd op een grasland perceel. In de test wordt de werking van GWM onder veldomstandigheden vergeleken met een aantal andere meststoffen. Voor de vertaling naar de praktijk is het bij dit soort onderzoek van groot belang dat de bemester precies de gewenste hoeveelheden meststof kan doseren met een zelfde techniek als in de praktijk wordt gebruikt. De techniek met snijdende wielen en rechthoekige uitstroomopeningen is daarom overgenomen van de dit voorjaar in gebruik genomen GWM grasland bemester van Slootsmid. Deze praktijkmachine met een werkbreedte van 12 meter heeft de afgelopen twee maanden bijna 1000 ha probleemloos bemest. Slootsmid is inmiddels drie jaar intensief betrokken bij de ontwikkeling van bemesters voor de nieuwe generatie vloeibare meststoffen. Door in deze ontwikkeling voorop te lopen verwacht het bedrijf goed in de behoefte van haar klanten te kunnen voorzien als deze meststoffen worden goedgekeurd door de Europese Unie.