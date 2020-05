Innovatiefonds Overijssel per 1 mei weer open voor ondernemers met groeiambities

Sinds afgelopen vrijdag 1 mei kunnen innovatieve Overijsselse ondernemers weer aanvragen indienen bij het Innovatiefonds Overijssel (IFO) voor risicodragend kapitaal Provincie Overijssel investeert hiermee in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie verder te stimuleren. Oost NL is fondsmanager van het Innovatiefonds Overijssel. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie en Financiën van de provincie Overijssel: “Juist nu willen we ondernemers helpen om zich voor te bereiden op de toekomst.”

De vele mkb bedrijven in onze provincie vormen de motor van de regionale economie, aldus Van Hijum: “Als provincie nemen wij het voortouw door wél te investeren in een fase waarin de risico’s wat groter zijn. Behalve door het stimuleren van de regionale economie en het vergroten van de werkgelegenheid, willen we ondernemers in Overijssel ook kunnen blijven voorzien van nieuwe, op toekomst gerichte financieringen.”

Ondersteuning kansrijke bedrijven

Marius Prins, algemeen directeur van Oost NL: “De coronacrisis grijpt om zich heen en de economische gevolgen zijn groot. We maken ons zorgen dat veel kansrijke bedrijven moeite hebben met de financiering van hun plannen. Met de openstelling van het Innovatiefonds Overijssel kunnen we weer een aantal ondernemers ondersteunen, zodat zij over een langere termijn kunnen groeien en de regionale economie versterken.”

Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen en risicokapitaal voor het ontwikkelen van innovatieve producten of diensten voor ondernemers met een goed plan. De provincie Overijssel heeft het Innovatiefonds Overijssel in 2016 in het leven geroepen om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie te stimuleren en innovatie te bevorderen. Er wordt geïnvesteerd door middel van leningen en participaties. Oost NL is fondsmanager. Informatie over het innovatiefonds Overijssel staat hier.

Oost NL investeert met risicodragend kapitaal en/of leningen direct en indirect in kansrijke en innovatieve bedrijven in Oost-Nederland. Oost NL is fondsmanager van fondsen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Gelderland en de provincie Overijssel beschikbaar stellen voor de uitvoering van hun economisch beleid. Meer informatie op .