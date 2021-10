Heliox, marktleider op het gebied van snelle oplaadsystemen voor elektrische voertuigen (EV), introduceert een 180 kW Flex Charge-systeem, ontworpen voor high-powered depots om ‘s nachts één of meerdere voertuigen, met name bussen en vrachtwagens, op te laden. Flex Charge wordt al gebruikt door Multiobus in België en in Nederland worden projecten uitgerold voor GVB Amsterdam en Transdev dochter Hermes in Eindhoven.

Volgens het Klimaatakkoord moeten vanaf 1 januari 2025 minimaal dertig steden een zero-emissie zone hebben ingesteld: een gebied waar in principe geen voertuigen met CO2-uitstoot welkom zijn. Met Flex Charge kunnen wagenparkeigenaren de laadinfrastructuur met hun EV wagenpark mee laten groeien. Hierdoor worden de initiële kosten verminderd en de totale eigendomskosten verlaagd, wat de realisatie van zero-emissie zones een stap dichterbij brengt.

“Met Heliox Flex Charge kunnen wagenparkbeheerders hun laadinfrastructuur tegelijk met hun EV wagenpark uitbreiden en vermogen toevoegen naarmate dat nodig is”, zegt Michael Coljin, CEO van Heliox Group. “Aanloop- en kapitaalkosten zijn de grootste uitdaging voor de adoptie van elektrische voertuigen. Met Flex Charge verminderen we het risico en de barrière die gepaard gaan met het maken van de overstap naar elektrisch rijden.”

Eenvoudig plug-in systeem

Heliox’s Flex 180kW is een eenvoudig plug-in systeem dat is ontworpen om compatibel te zijn met een breed scala aan voertuigen en interfaces die zijn gebouwd om meer dan 15 jaar mee te gaan.

De voordelen zijn onder meer:

Dynamisch laden: Met Flex Charge is het mogelijk om één of meerdere voertuigen tegelijk of na elkaar te laden. Ook de hoeveelheid stroom, 180, 120 of 60 kW, is variabel in te stellen.

Schaalbaar en modulair: Wagenparkeigenaren kunnen een laadinfrastructuur ontwerpen en deze in de loop van de tijd uitbouwen, naarmate het EV wagenpark groeit. Flex Charge stelt hen in staat langzaam te starten en mee te schalen, waardoor het op de lange termijn gemakkelijker te onderhouden is.

Flexibele installatie: Flex Charge kan overal worden geïnstalleerd waar wagenparkeigenaren ruimte hebben. Het is dus niet nodig om het wagenpark te ontwerpen rondom laders. Flex Charge is bovendien compatibel met elke interface, waaronder een pantograaf, contactkap, dispenserkast enz.

Kleine en kosteneffectieve voetafdruk: De kosten per laadpunt zijn lager dan bij een standaard laadsysteem, waardoor de totale eigendomskosten voor operators worden verlaagd.

Hoog vermogen: E-bussen kunnen tot 180 kilometer rijden in stedelijke omgevingen met één uur opladen.

CO2-reductie en kostenbesparing

In de afgelopen 6 maanden heeft Heliox wereldwijd meer dan 1 miljoen laadsessies met hoog vermogen geleverd, oftewel 6000 sessies per dag, met meer dan 25.000 commerciële EV’s die wereldwijd door Heliox worden aangedreven. Gemiddeld komt dit neer op een CO2-besparing van 3000-4000 ton per e-bus per dag.

In 2018 realiseerde Heliox ‘s werelds grootste laaddepot, rond Schiphol Airport, waar 100 elektrische bussen van stroom worden voorzien. Begin september werd de tweede fase van dit project voor de bredere regio Amstelland-Meerlanden (AML) afgerond, waarbij 31 MW stroom wordt geleverd aan meer dan 200 e-bussen. De door Heliox geleverde laadinfrastructuur toonde ook de economische voordelen aan van de overstap naar e-fleets, waarbij de totale eigendomskosten voor e-bussen al bijna 25 procent lager zijn dan die van traditionele dieselbussen.

Inmiddels heeft Heliox projecten gerealiseerd voor vervoerders in Groningen, Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Het bedrijf heeft 500 snelladers geïnstalleerd in Nederland, die meer dan 700 elektrische bussen laten rijden.

“Terwijl we evolueren naar slimme energiebeheeroplossingen om verbeterde netwerkactiviteit te ondersteunen, is het duidelijk dat de toekomst voor e-mobiliteit al hier is. Ik ben er trots op dat Heliox een vertrouwde partner is voor een aantal van de grootste oplaadinfrastructuur-projecten in Europa”, zegt Colijn. “Als we naar de komende vijf jaar kijken, lijken onze ambities om de wereldleider te zijn op het gebied van snel opladen van elektrische voertuigen niet buiten bereik, en ik kijk uit naar meer partnerschappen en aanhoudend succes in de toekomst.”