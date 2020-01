Innovatief laadsysteem e-truck goed voor 300 kilometer per dag

Door een verbeterd laadsysteem kan met de DAF CF Electric met VDL E-Power-technologie ‘grote stappen voorwaarts worden gezet’. Door slim te laden is deze door DAF Trucks en VDL Groep ontwikkelde elektrische vrachtwagen in staat om ruim 300 kilometer per dag af te leggen. De batterij volledig opladen neemt nu nog maximaal een halfuur in beslag waardoor het voertuig zonder extra wachttijd voor de chauffeur volledig te integreren is in de operatie en rittenschema’s kunnen worden geoptimaliseerd. Dit laadsysteem wordt reeds toegepast op door VDL ontwikkelde zwaardere elektrische voertuigen, zoals bussen en automatisch geleide voertuigen, aldus berichtgeving van VDL.

Het doorontwikkelde VDL E-Power-laadsysteem is uitgerust met vloeistof gekoelde laadkabels en verzwaarde stekkers waardoor gedurende de reguliere operatie – bijvoorbeeld tijdens de pauze van de chauffeur of het laden en lossen – de batterij van de e-truck met maximaal 300 kW kan worden geladen. Daarna beschikt de chauffeur, net als bij aanvang van de dienst, opnieuw over een accu met volledige capaciteit.

Van ‘bron tot wiel’

Bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam staan de eerste drie laders van het nieuwe, zwaardere type (maximaal 300 kW). De laadpalen worden voorzien van stroom afkomstig van duizenden zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum. Daardoor wordt ‘groene’ lokaal opgewekte energie gebruikt om de e-trucks op te laden waardoor sprake is van een volledig duurzaam systeem van ‘bron tot wiel’.

Met partners DAF Trucks, Jumbo Supermarkten, Albert Heijn, Tinie Manders Transport, Simon Loos en TNO heeft VDL de handen ineengeslagen om duurzame oplossingen te testen voor zeroemissie-transport met elektrische trucks. Met zes volledig elektrische vrachtwagens is een jaar geleden een proeftuin gestart waarin e-trucks zijn ingezet om zonder uitstoot én geluidsarm winkels in binnensteden te bevoorraden. De proef wordt ondersteund door de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en –innovaties in transport (DKTI). Tijdens de veldtesten zijn door de zes volledig elektrische trucks gezamenlijk meer dan 150.000 ‘schone’ kilometers afgelegd. Die afstand staat gelijk aan bijna vier keer de aarde rond.

Trots

Met de opgedane kennis is de e-truck doorontwikkeld en onder andere voorzien van nieuwe software en een nieuw dashboard. “Wij zijn enorm trots om onderdeel te zijn van de ontwikkeling van dit innovatieve en duurzame voertuig én dat wij als Europees koploper op het gebied van de elektrificatie van zwaar vervoer de CF Electric voor DAF Trucks van de elektrische aandrijving voorzien”, stelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. De DAF CF Electric met VDL E-Power-technologie, gepresenteerd in mei 2018, is in juni 2019 uitgeroepen tot Green Truck Logistics Solution 2019, een prestigieuze onderscheiding voor de inzet van veelbelovende, opkomende technologieën voor innovatieve, duurzame logistiek in Europa. Steeds meer steden spreken het voornemen uit om in de toekomst in hun centra uitsluitend emissie loze en geluidsarme voertuigen toe te laten. De DAF CF Electric VDL E-Power is daarop hét antwoord.

Business case

De inzet van de CF Electric heeft klanten geholpen om de business case van een elektrische truck voor hen te bepalen en te ervaren wat het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk betekent. Waar zij met hun CF Electric de eerste weken een beperkt deel van de beschikbare range van 100 kilometer gebruikten, rijden sommige transporteurs nu ruim 300 kilometer per dag met het voertuig. “Met het nieuwe laadsysteem zetten we een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van snel én efficiënt laden van de batterijen”, stelt Patrick Smit, directeur van VDL Bus Chassis in Eindhoven waar de CF Electric van de elektrische aandrijving wordt voorzien.

18 uur per dag, 7 dagen per week

Bij Tinie Manders Transport heeft de elektrische truck al meer dan 30.000 kilometer op de teller en rijdt het voertuig 7 dagen per week van zes uur in de ochtend tot middernacht. Het gaat voornamelijk om kortere ritten in de regio Eindhoven. “De CF Electric is net zo betrouwbaar als elke andere DAF-truck”, stelt mede-directeur Eveline Manders. “Het plannen en rijden met een elektrische truck vraagt om een andere mindset. Je moet zorgen dat het traject bij de truck past – en niet omgekeerd. Bovendien is het voor de optimale inzet van de truck belangrijk dat je kunt opladen tijdens het laden en het lossen. Als je daarmee rekening houdt, dan is de elektrische truck voor stedelijke distributie een geweldige oplossing.”

Over de DAF CF Electric VDL E-Power

De DAF CF Electric met VDL E-Power-technologie is een volledig elektrische 4×2 trekker, ontwikkeld voor distributieverkeer in stedelijke gebieden met enkel- of dubbelassige trailers en GVW’s tot 37 ton. De truck is gebaseerd op de DAF CF –’International Truck of the Year 2018′ – en opereert volledig elektrisch, dankzij VDL’s E-Power Technology. De kern van de intelligente aandrijflijn is een 210 kilowatt elektromotor, die energie krijgt van een lithium-ion batterijpakket met een totale capaciteit van 170 kilowattuur. De CF Electric is geschikt voor het vervoer van hoge volumes binnen stedelijke distributie.