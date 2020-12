Vorig jaar november startte het Innovatiecluster Noordoostpolder (ICNOP) met negen bedrijven: Machine Constructies Marknesse (MCM), Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse, Van Hees Machinery in Ens, Tube Centre Marknesse en de Emmeloordse bedrijven Kamplacon, Kampstaal, Geesinknorba, Suplacon en Polder Staalproducties. Alle leden zijn als oem’er, leverancier of assemblagebedrijf actief in de maakindustrie, specifiek in de metaal. De directe aanleiding waren gesprekken met de Koninklijke Metaalunie over de subsidiemogelijkheden van procesinnovatie binnen de WBSO. ‘Een tegemoetkoming voor de uren die bedrijven besteden aan speur- en ontwikkelingswerk om technische problemen op te lossen. Voor kleine bedrijven beloopt die toch al snel 10.000 euro per jaar’, aldus Roy van Enkhuijzen, sinds februari dit jaar actief als programmamanager bij het ICNOP.

Aanleiding voor oprichting van het cluster is het feit dat smart industry het werk verandert en grote impact heeft op medewerkers en leidinggevenden. Samen met het onderwijs wil het ICNOP jongeren interesseren voor techniek en het onderwijs meenemen in alle ontwikkelingen. Ook wordt gewerkt aan een goede leercultuur binnen de bedrijven om medewerkers toekomstbestendig te maken. Zestien studenten HRM van hogeschool Windesheim doen hier onderzoek naar binnen lid-bedrijven. ‘Op deze vlakken zitten bedrijven niet in elkaars vaarwater en ontstaat veel energie. Op het terrein van innovatie ligt dat wat gevoeliger. Bedrijven vinden het nog moeilijk om dat samen op te pakken, omdat ze soms elkaars concurrent zijn’, stelt Van Enkhuijzen. ‘Door de innovatiekracht van lid-bedrijf NLR te koppelen aan andere bedrijven, willen we samen leren en innoveren stimuleren.’

Inmiddels hebben zich twee nieuwe leden gemeld. Zuidberg in Ens, een bedrijf met circa 350 fte dat onder meer gespecialiseerd is in hefinrichtingen en aftakassen voor agrarische en industriële machines, en Conrad-Stanen, producent van grondboorinstallaties in Emmeloord. Met het vertrek van VHM staat de teller nu op tien bedrijven. ‘We streven naar beheerste groei van één bedrijf per kwartaal. Dat is vanwege corona even on hold gezet, omdat we eerst werken aan onderling vertrouwen en samenwerking, iets wat online lastiger is dan in de fysieke wereld. In het eerste kwartaal van 2021 laten we het volgende bedrijf instromen en pakken dan het ritme weer op. Eind volgend jaar staat het ledenaantal naar verwachting op dertien bedrijven.’

Kennisbijeenkomsten van het ICNOP richten zich tot nu toe naast subsidie-inventarisatie op digital twinning (‘NLR maakt hiervoor een programma dat binnen vier bedrijven toegepast gaat worden’). Daarnaast staat voor het eerste kwartaal het programma Techniek Tastbaar op de planning. ‘Hiermee willen we 1.000 tot 2.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar techniek laten ervaren op school. Bedrijven komen naar het Vakcollege in Emmeloord en presenteren daar een opstelling van een machine of machinelijn.’ Andere plannen betreffen shared facilities – aanschaf van een 3D-printer en/of laserrobot maar ook het gezamenlijk inkopen van expertise voor procesoptimalisatie, bijvoorbeeld rond handheld laserlassen, toepassing van vision en interne logistiek. ‘Een goede eerste stap om samen te gaan innoveren.’ Vanaf 2023 ligt de focus binnen het ICNOP op het verder ontwikkelen van de supply chain en daarmee de relatie tussen oem’ers en toeleveranciers binnen het cluster.