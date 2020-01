Dit najaar heeft het Innovatiecluster Drachten (ICD) de officiële status van Smart Industry Fieldlab gekregen. De erkenning kwam tegelijk met die voor een ander fieldlab (BouwLab R&Do). ‘Beide Fieldlabs presenteerden in hun voorstel een duidelijk doel en ambitieus plan voor minimaal drie jaar’, aldus de Smart Industry-stuurgroep. ‘Zij krijgen daarin steun van een consortium van partners.’ De stuurgroep erkent ICD als ‘een internationaal werkend ecosysteem van samenwerkende hightech bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland die vooroplopen met innovaties en concurrerend zijn in de wereldmarkt’. De aangesloten bedrijven werken samen aan oplossingen voor grote technologische uitdagingen van de toekomst, namelijk 3D-metal printing, remote sensoring & big data, robotics, visual intelligence en all-electric propulsion, ook wel de big five van ICD genoemd.

Een belangrijke reden om de fieldlab-status aan te vragen, was landelijke zichtbaarheid, verklaart Joost Krebbekx, de senior managing consultant van Berenschot die fungeert als programmamanager van ICD. ‘Na zes jaar willen we met ICD meer landelijk gaan opereren en deelnemen in landelijke smart industry roadmaps. Zo gaan we learning days organiseren voor onze big five, waarvoor we ook andere fieldlabs kunnen uitnodigen. Afgelopen bezochten we Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven en toen hebben we afgesproken samen een dag over ‘flexible machines’ te organiseren. ICD en BIC hebben daar beide een project over en op die dag willen we ervaringen uitwisselen. Er zijn vast nog clubs die we daar ook bij kunnen uitnodigen.’

ICD is nu als vijfde fieldlab toegetreden tot de regionale smart industry hub Noord. Sinds begin 2018 vormen smart industry hubs een regionaal aanspreekpunt voor bedrijven en versterken ze de regionale samenwerking van de fieldlabs. In Noord-Nederland gaat het om RoSF (Region of Smart Factories), ACM3 (Fieldlab voor Automated Composites and Metal Manufacturing and Maintenance) in Marknesse, Technologies Added in Emmen, 5Groningen en sinds kort dus ook ICD.

De viering van de fieldlab-erkenning is op 23 januari bij Dewulf in Winsum. Gelijktijdig wordt namelijk de toetreding van Dewulf als 21e bedrijfslid tot het cluster officieel gemaakt. Dewulf, voorheen Miedema, is onderdeel van de Belgische Dewulf Group, die plant-, oogst- en verwerkingsmachines voor aardappel- en wortelgewassen bouwt. ‘Weer een pareltje uit het noorden. Met 150 medewerkers ontwikkelen ze zeer geavanceerde machines. Zij hebben een relatie met alle vijf thema’s uit onze big five.’ Met het toetreden van Dewulf groeit het cluster naar een bedrijvenomvang van 4.000 medewerkers, onder wie 1.500 productontwikkelaars, meldt Krebbekx. ‘Dat is een cluster van formaat en gevoegd bij de mooie projecten die we doen, zal dat zeker hebben bijgedragen aan onze erkenning als fieldlab.’