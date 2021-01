Midden op zee willen kapiteins proven technology die hen nooit in de steek laat. Ze kiezen daarom graag voor traditionele oplossingen. Dus zijn schepen nog altijd uitgerust met tal van losse monitorings- en besturingssystemen, die allemaal afzonderlijk moeten worden bediend en onderhouden. AlViVi van Alewijnse integreert al die apparaten in één (vanaf de wal) toegankelijk systeem, redundant uitgevoerd – en daarmee net zo feilloos.

Van twintig losse pc’s naar één connected server

Applicaties op een schip draaien meestal op zelfstandige computers, gekoppeld aan eigen human machine interfaces (beeldscherm, toetsenbord, muis). Hiermee kunnen de kapitein en stuurlui navigeren, de dredge masters het baggerproces besturen en de engineers in de machinekamer de geïnstalleerde systemen monitoren, bijvoorbeeld om na te gaan wanneer bepaalde aandrijfcomponenten aan onderhoud toe zijn. Al die losse systemen vergen veel ruimte en moeten afzonderlijk onderhouden en geüpdatet worden. Daarnaast zijn het veelal standalone systemen die alleen op het schip zelf te bedienen of te monitoren zijn. Nog een ander minpunt is dat gebruikers tal van beeldschermen in de gaten moeten houden die functies en statussen steeds weer op een andere manier weergeven.

Nieuw platform

In antwoord hierop heeft industrieel en maritiem systeemintegrator Alewijnse recentelijk het Alewijnse Virtualisatie & Visualisatie (AlViVi) ontwikkeld. Een nieuw platform dat alle scheepsprocessystemen centraliseert en integreert en de visualisatie naar alle schermen aan boord distribueert, verklaart Johan van Rikxoort, productmanager en tevens de bedenker van het systeem. ‘Op een baggerschip bijvoorbeeld draaien al snel vijftien à twintig applicaties, voor het navigeren van het schip, het in kaart brengen van het bodemprofiel, het volgen van de getijden, et cetera. Alle besturingssoftware van die applicaties komt met AlViVi op één server te staan. Compleet met back-up. Mocht het mastersysteem wegvallen, dan krijgt de gebruiker een foutmelding maar alle processen gaan zonder enige onderbreking en dataverlies door.’

‘De meeste schepen zijn niet voortdurend digitaal verbonden met de wal’

Dat laatste heeft alles te maken met het feit dat systemen op zee feilloos moeten functioneren. Vandaar ook dat het centraal toegankelijk maken van computersystemen op het land – in kantoren en fabrieken – allang gerealiseerd is, maar op schepen nog nauwelijks. ‘Op kantoor werken mensen vrijwel niet meer met een eigen pc, maar draaien alle applicaties die ze nodig hebben op een centrale server. Kapiteins willen op zee echter bovenal proven technology waarvoor ze niet afhankelijk zijn van ondersteuning van de wal. Want die is niet altijd overal te geven. Momenteel zijn de meeste schepen nog niet voortdurend digitaal verbonden met de wal.’

Meekijken en ondersteuning

Nu lijkt er dus een inhaalslag op gang te komen. Van Rikxoort: ‘Dit systeem biedt de rederij veel gemakkelijker inzicht in hoe de processen op haar schepen verlopen en maakt onderhoud en beheer op afstand mogelijk. Een kapitein zal het misschien niet altijd prettig vinden dat er over zijn schouder wordt meegekeken, maar voor de rederij is het een uitkomst.’ Het stelt rederijen in staat personeel te verplaatsen van het schip naar het land.

Als de scheepsbemanning inkrimpt, is het des te belangrijker de interfaces zo in te richten dat gebruikers gemakkelijker de functies waarvoor ze geautoriseerd zijn kunnen bedienen en in één oogopslag de belangrijkste parameters van een proces kunnen volgen. ‘Daarom hebben we voorafgaand aan de implementatie van AlViVi uitgebreid gesproken met gebruikers over hoe zij het beeldscherm het liefst hebben ingedeeld, welke applicaties ze op welke bedienpositie willen kunnen bedienen en welke gecombineerd op één groot scherm of juist gesplitst over meerdere schermen.’

Terugverdienen

Drempelverlagend voor de rederij is voorts dat AlViVi zich binnen afzienbare tijd terugverdient. ‘Bestaande schepen hebben reeds de ruimte voor alle verschillende pc’s en plc’s en alle kabels zijn al gelegd. In een gedecentraliseerd systeem moeten de hardware en software van alle afzonderlijke applicaties elke vijf jaar vervangen worden. De winst zit ’m in het feit dat bij AlViVi slechts eens per zeven à acht jaar het serversysteem vernieuwd wordt; de applicaties kunnen één op één worden hergebruikt.’

Op nieuwe schepen bespaart AlViVi veel meer kosten, omdat er zo’n 80 procent minder ruimte voor computers en toebehoren nodig is en er veel minder kabels hoeven te worden getrokken. ‘De doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is echter dusdanig lang dat het platform in eerste instantie wordt toegepast op bestaande schepen.’ Zoals anderhalf jaar geleden op een schip van een grote Belgische baggeraar. ‘Door onze innovatieve werkwijze lopen we met onze dynamische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering continu voorop in deze conservatieve markt’, aldus Van Rikxoort. Inmiddels zijn meer vaartuigen met de digitale technologie uitgerust en hebben Nederlandse en Amerikaanse branchegenoten ook belangstelling getoond.

Overigens is AlViVi ook in geheel andere omgevingen dan de scheepvaart toe te passen. Zo heeft Alewijnse inmiddels contact met diverse bedrijven in de transport- en industriesector.