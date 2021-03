InnoTractor en Betronic zijn een samenwerking aangegaan om een modulair IoT-concept te realiseren. Het concept bestaat uit een totaaloplossing van devices, mobiele communicatie en een flexibel IoT-platform.

De kleine apparaten, de “Orbitz”, kunnen modulair en multifunctioneel worden ingezet als sensor, tracker, actuator, hub en edge controller. Orbitz zijn standaard uitgerust met GPS, temperatuur- en bewegingssensor en zijn al voorbereid voor eenvoudige aanpassing met extra functionaliteit. Connectiviteit en stroomvoorziening zijn ook eenvoudig modulair aan te passen. Deze flexibiliteit kan de digitalisering versnellen waarbij bedrijven snel meer controle en een hogere procesefficiëntie kunnen bereiken. “Bedrijven hebben behoefte aan een oplossing die echt voldoet aan hun specifieke digitaliseringsbehoeften, maar willen niet vanaf nul beginnen. Daarom is het modulaire concept ideaal: snel een oplossing creëren, maar wel één die past”, legt InnoTractor CEO Frank Hermans uit.

De Orbitz communiceren met het InnoTractor Gravity IoT-platform via de nieuwste communicatietechnologieën, waardoor gegevens in realtime worden omgezet in bruikbare informatie. Gravity is een schaalbaar IoT-platform dat veilig data ontvangt, opslaat en presenteert.

Inzet van de Orbitz geeft veel mogelijkheden om faalkosten te voorkomen, in te spelen op real-time informatie en (nieuwe) diensten te vereenvoudigen of te versnellen.

“Door onze kennis op het gebied van IoT-hardware en de kennis van InnoTractor op het gebied van communicatietechnologie en software kunnen wij dit totaalconcept aanbieden en de digitalisering versnellen” aldus Johan Vonk, CEO Betronic.