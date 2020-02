Inkless verkoopt technologie aan Spaanse Masca

Inkless, de spin-off van de TU Delft, verkoopt zijn technologie aan Macsa ID, een Spaanse fabrikant van codeer- en markeerapparatuur. De techniek van Inkless is gericht op afdrukken zonder cartridges, toners of inkt. De inktloze printtechnologie is heel geschikt voor afdrukken op verpakkingen en labels. Het is duurzaam, snel en verlaagt de kosten. Oprichter Arnaud van der Veen: ‘Het printen van barcodes, houdbaarheidsgegevens en productcodes op verpakkingen en op etiketten is een heel geschikte toepassing van onze technologie. Er worden steeds meer pakketten verzonden en deze moeten allemaal worden voorzien van gedrukte tekst en barcodes. Macsa ID is een belangrijke speler in deze markt. Daarom sluiten hun activiteiten en onze technologie heel goed op elkaar aan. Macsa ID kan onze technologie naar een volgend niveau brengen.’

Van der Veen en mede-oprichter Venkatesh Chandrasekar, de uitvinder van de Inkless-technologie, praten nog met Macsa over wat er nu precies gaat gebeuren en wat hun rol daarbij wordt. Van der Veen: ‘Natuurlijk zijn we dit bedrijf gestart met als doel zelf een belangrijke speler in de grafische markt te worden. Tijdens het ontwikkelingsproces hebben we echter ontdekt dat het als start-up vrij moeilijk is om deze technologie zonder gevestigde partners op de markt te brengen. Wij geloven dat deze interessante technologie onder het dak van Macsa een betere kans krijgt.’

Inkless was oorspronkelijk een afstudeerproject van Chandrasekar aan de TU Delft. Samen met medestudent Van der Veen startte hij Inkless, met de TU Delft als een van de aandeelhouders. De start-up had op het hoogtepunt tien medewerkers en werd Start-up van het Jaar in 2017. Het maakt deel uit van de Business Incubator Yes! Delft. Inkless wilde de printmarkt flink opschudden. Dat is niet helemaal gelukt. Van der Veen is wel blij dat er een partij verder gaat met de lasertechniek.

De start was veelbelovend, maar de laatste jaren stagneerde de groei en raakte het geld op. Er waren wel gesprekken met een venture capitalist voor een vervolginvestering, maar dat liep spaak.