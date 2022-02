SEMI, de brancheorganisatie die de wereldwijde toeleveringsketen voor het ontwerpen en produceren van elektronica vertegenwoordigt, en de American Semiconductor Academy (ASA) Initiative, een nationaal onderwijsnetwerk van faculteiten aan universiteiten en hogescholen in de VS die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van halfgeleiders, hebben vandaag een samenwerkingsverband aangekondigd om een uitgebreid programma voor de ontwikkeling van arbeidskrachten op te zetten dat bedoeld is om de groeiende talentenkloof in de micro-elektronica-industrie te dichten. Dit partnerschap zal de onderwijs- en opleidingsprogramma’s voor arbeidskrachten in het hele land versterken, gericht op beroepsvaardigheden, academische graden en voortgezette opleiding om de talentenpool voor de industrie te doen groeien en diversifiëren en om de wetenschappelijke innovatie en de commercialisering van technologie te versnellen.

“Nu de halfgeleiderindustrie zwaar investeert in de uitbreiding van de productiecapaciteit en ontwerpmogelijkheden om gelijke tred te houden met de vraag naar chips, wordt de micro-elektronica-industrie geconfronteerd met een tekort aan talent dat de toekomstige groei en innovatie ernstig dreigt te beperken,” zegt Ajit Manocha, voorzitter en CEO van SEMI. “Het partnerschap tussen het ASA Initiative en SEMI zal belangrijke universitaire opvoeders verenigen met leidende halfgeleiderindustrie visionairs om de volledige pijplijn voor talentontwikkeling te versterken – van K-12 STEM en hoger onderwijs tot carrière training en de integratie van militaire veteranen in de beroepsbevolking. Dit partnerschap komt op een goed moment nu de America COMPETES Act van 2022 in behandeling is bij het House en de U.S. Innovation and Competition Act is aangenomen door de Senaat en belooft een aanzienlijke financiële injectie te geven aan inspanningen om werknemers uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn in de hedendaagse halfgeleiderindustrie”.

“Het ASA planning team is verheugd om samen te werken met SEMI om de enorme behoeften aan de ontwikkeling van arbeidskrachten aan te pakken van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie en het nieuwe micro-elektronica ecosysteem, dat alle STEM disciplines en onderwijsniveaus omvat van handelsschool tot graduate school in het hele land,” zei Tsu-Jae King Liu, Dean of Engineering aan de Universiteit van Californië, Berkeley en voorzitter van het Uitvoerend Comité voor het ASA Initiatief. “De holistische programma’s voor de ontwikkeling van arbeidskrachten van SEMI en de SEMI Foundation vullen perfect de strenge graad-georiënteerde onderwijsprogramma’s aan die worden aangeboden door universiteiten en hogescholen, om studenten goed voor te bereiden op lonende loopbanen in de halfgeleiderindustrie.”

Dit partnerschap zal meer dan 200 universiteiten en gemeenschapsscholen verbinden met meer dan 1.500 bedrijven die lid zijn van SEMI en in de V.S. actief zijn. Naast het moderniseren en revitaliseren van een uitgebreid curriculum dat meerdere disciplines en graadniveaus omvat, zullen deze instellingen samenwerken met organisaties om praktijkgerichte opleiding en stages aan te bieden, die van uniek belang zijn voor de micro-elektronica industrie en studenten. Het ASA-initiatief pleit ook voor modernisering van de universitaire laboratoriuminfrastructuur om de vertaling van nieuwe innovaties naar de markt te versnellen. Zowel de ASA als SEMI zetten zich in om diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) te bevorderen en de talentenpool te verrijken door instellingen die minderheden ondersteunen en community colleges in het hele land op te nemen, middelen en beste praktijken te delen, en praktijkgericht leren, onderzoekservaringen en stagemogelijkheden aan te bieden voor hun studenten en stagiairs.