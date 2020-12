VIRO is in de loop der jaren getransformeerd van een mechanisch georiënteerd ingenieursbureau tot een multidisciplinaire systeemintegrator. Het bedrijf bestrijkt de totale keten van engineering tot productie. Dat geldt voor de bouw van een machine of installatie én voor de productie die daarmee vervolgens wordt gedraaid. ‘Wij hebben ons ontwikkeld tot een partij die de verantwoordelijkheid kan nemen voor de totale oplossing, inclusief systeemintegratie en verificatie, maar zijn niet meegegaan in de trend van eigen productie.’ Toch beschikt VIRO over alle benodigde productie-expertise voor product- en procesoptimalisatie, inclusief bijvoorbeeld energie- en materiaalbesparing.

Geen eigen productie biedt vrijheid te kiezen voor beste partner

VIRO telt 750 medewerkers en heeft naast het hoofdkantoor in Hengelo (Ov) nog zes vestigingen in Nederland, drie in Duitsland en één in België. Het internationaal opererende, multidisciplinaire ingenieursbureau is gespecialiseerd in engineering en projectmanagement en legt zich specifiek toe op product engineering, machinebouw en industriële projecten. Het bestrijkt daarmee uiteenlopende markten, van semicon en automotive tot energie en maritiem. In het Nederlandse engineeringlandschap kent VIRO een eigen signatuur. ‘Wij zijn ontwikkelaars’, zegt Jacob Vlasma, vestigingsleider Hengelo. ‘We helpen klanten bij hun ontwikkelvragen en dat kan, afhankelijk van hun behoefte, alles zijn tussen capaciteit leveren en turnkey-projecten uitvoeren. We streven niet naar eigen IP en hebben geen eigen producten en geen eigen productie. Wel nemen we steeds vaker de positie van systeemintegrator in en zijn we penvoerder in projecten.’

Vrijheid en verantwoordelijkheid

‘Wij zijn uitgegroeid tot een partij die verantwoordelijkheid kan nemen voor de totale oplossing waar de klant om vraagt, inclusief systeemintegratie en verificatie’, verklaart Theo de Vries, hoofd afdelingen Software & Control en Electro & Instrumentation. ‘Maar we zijn niet meegegaan in de trend van eigen productie’, verwijst hij naar de opkomst van system suppliers, toeleveranciers die ook engineering zijn gaan doen of ingenieursbureaus die productie in huis hebben gehaald. Er zitten twee kanten aan VIRO’s positie. ‘Voor een complete oplossing moeten wij het altijd met een keten oplossen, dus is er ketenregie nodig.’ Dat kan het leven ingewikkelder maken, wil De Vries maar zeggen. ‘Het voordeel is dat we niet vastzitten aan eigen productie en dus altijd onafhankelijk en vrij kunnen zijn in onze ontwikkelkeuzes. Een system supplier heeft toch een eigen werkplaats te vullen.’ Die werkplaats is dan onderdeel van een vaste keten, terwijl VIRO juist vrij is in de keuze van een productieketen, zegt Jelmer Edens, groepsleider Mechanical Engineering. ‘Wij nemen desgewenst wel de verantwoordelijkheid voor het maken van tooling, testopstellingen en de eerste vijf tot tien stuks, maar we produceren geen grote series. Bij een ramp-up kunnen wij juist snel meerdere suppliers bijschakelen omdat we vrij zijn.’

VIRO wil dus wel de hele keten afdekken en betrekt daarom bij elk project zo vroeg mogelijk een partner voor productie. Liefst al in de aanbiedingsfase, aldus Vlasma. ‘Dan kunnen wij meteen die partner bij de reviews betrekken.’ Er zijn echter opdrachtgevers die de keuze voor een productiepartner in eigen hand willen houden en daarmee soms wachten totdat de ontwikkeling is afgerond. ‘In dat geval huren wij zelf productie-engineers in om hun expertise bij ons ontwikkelwerk te betrekken. Maar vaak kunnen wij wel die keuze maken en dan komen we meestal bij vaste productiepartners uit. Daarover zijn we transparant richting klanten.’

Procesverbetering met data

Interessant die rol bij de realisatie van machines of installaties, maar uiteindelijk gaat het ook voor VIRO om de productie die ze gaan draaien. Onder de noemer Smart Industrial Machinery houdt VIRO zich daar steeds meer mee bezig, vervolgt De Vries. ‘Het is voor ons niet klaar als de tekening klaar is. Wij willen bij de productie betrokken blijven om met groeiend inzicht klanten te helpen hun processen verder te verbeteren. Wij weten hoe je data moet verzamelen, hoe je daar informatie uit kunt halen en zo klanten inzicht kunt geven, bijvoorbeeld in bottlenecks. ‘Value from data’ heb ik dat pas nog horen noemen en dat is precies waar onze kracht ligt. Wij hebben de sectorspecifieke kennis die nodig is om concreet iets te doen met de intelligente analyse van de data.’ De hulp van VIRO wordt bijvoorbeeld ingeroepen door een klant die een productielijn of proces wil uitbreiden of veranderen, vertelt Vlasma. ‘Wij brengen dan de huidige situatie in kaart, inclusief de behoeftes van alle stakeholders. Op basis daarvan maken we een gedegen onderbouwd plan voor de nieuwe situatie, waar we de aanpassing of uitbreiding optimaal inpassen. Daar stellen we de businesscase voor op. Als de opdrachtgever er positief op besluit, kunnen wij helpen bij de realisatie.’

Duurzaamheid

Uiteraard is duurzaamheid onderdeel van de procesoptimalisatie die VIRO uitwerkt, zegt Vlasma. ‘Wij houden rekening met wat de klant belangrijk vindt en als VIRO hechten we aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’ Het begint met simulatie, dat onder de noemer ‘Virtueel testen’ tegenwoordig een belangrijk thema van VIRO is. Van simulatie valt in de ontwerpfase al veel te leren ter verbetering van het ontwerp en het kan daarmee de behoefte aan kostbare fysieke prototypes verminderen en zo verspilling voorkomen. In de gebruiksfase verschaft simulatie eveneens inzicht, bijvoorbeeld in de prestaties van een lijn, en geeft daarmee aanwijzingen voor verdere optimalisatie. Er zijn simulatietools voor de inrichting van een lijn, maar ook voor bijvoorbeeld energieverbruik. Vlasma: ‘Een klant van ons had een energieslurpend proces. Wij hebben de energiebehoefte in kaart gebracht en ideeën voor energiebesparing aangedragen. Een andere klant ging met biologisch afbreekbare materialen werken. Wij hebben geholpen de processen daarvoor in te richten.’ De Vries: ‘Cradle-to-cradle, aandacht voor recyclebaarheid, zit in onze werkprocessen. We komen met innovatieve ideeën, of we denken met de klant mee over de toepassing van zijn nieuwe uitvindingen op dit gebied. In alle gevallen is het intellectuele eigendom voor de klant.’ Hetzelfde geldt voor materiaalverbruik, vult Edens aan. ‘Bij zowel grote installaties als kleinere constructies in de machinebouw kijken we naar vermindering van het materiaalverbruik en het aantal benodigde bewerkingen. Dat levert kostenbesparing en energiebesparing op.’

Samenwerking

Op duurzaamheid scoort ook de (nood)oplossing die VIRO vanwege de coronacrisis bedacht voor het afnemen van projecten. Edens vertelt: ‘Eind maart hadden we de factory acceptance test voor een mooi project. De klant zei: “Ik kom niet.” Dus toen hebben wij met hulp van tablets en camera’s, met digitale aanwijzingen van de klant, de machine in gebruik gesteld en de resultaten aan de klant laten zien. Bij de site acceptance test was het omgekeerd en ging de klant aan de slag met hulp van onze foto’s en schema’s. Dat heeft een hoop reizen gescheeld.’ Zo heeft het begrip samenwerken weer een nieuwe praktische invulling gekregen. De Vries: ‘Engineering draait om de beheersing van complexiteit. Als VIRO voeren we steeds complexere projecten uit wat betekent dat ook de complexiteit van samenwerken toeneemt. Daarin worden wij steeds professioneler.’ Over duurzame band gesproken.