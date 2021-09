Innatera Nanosystems, in 2018 ontstaan als spin-off van de TU Delft, is momenteel druk doende de analoge chip die het ontworpen heeft naar de markt te brengen, samen met verschillende launching customers. Die klanten zijn met name bedrijven in de consumentenelektronica, maar de spiking neural processor (SNP) van Innatera kan ook aantrekkelijk zijn voor fabrikanten van medische toepassingen (vital signs monitoring) en van IoT-applicaties voor edge computing. De chip is bij uitstek geschikt voor draadloze en/of mobiele sensortoepassingen. Dit omdat die voor het – met kunstmatige intelligentie – herkennen van en acteren op een audio- of radarsignaal tot duizend keer minder elektriciteit nodig heeft dan de gebruikelijke digitale chips. Aldus Marco Jacobs, vice-president marketing & business development van de start-up.

Dat de SNP van Innatera zoveel minder stroom (minder dan 1 picoJoule per berekening) verbruikt heeft te maken met de radicaal andere neurale processorarchitectuur van de IC. Nadat een traditionele, digitale chip een analoog signaal (bijvoorbeeld audio of radar) heeft ontvangen, wordt het eerst gedigitaliseerd en vervolgens opgedeeld in bits. Het vergt veel rekenwerk en energie om die bits voor een AI-toepassing te gebruiken, want voor elke berekening – interpretatie van het signaal – zijn vele schakelingen nodig. Moderne chips die voorzien zijn van miljarden schakelingen per vierkante millimeter kunnen dat intelligente rekenwerk razendsnel doen, maar dat kost relatief veel stroom. De analoge intelligente chips van Innatera werken dan een stuk efficiënter. De signalen bestaan uit piepkleine stroomstootjes (spikes). Uit de tussenpozen tussen het ontvangen van de stroomstootjes destilleert de SNP de precieze waarde van het signaal, net zoals dat in het menselijk brein gebeurt.

Zo kan de chip ingezet worden voor allerhande AI-toepassingen die niet veel stroom mogen verbruiken. ‘Goed getraind met behulp van veel gelabelde signalen kan het zo, bijvoorbeeld als onderdeel van een draadloze koptelefoon met noise cancelling, wel spraak van een familielid doorlaten’, zo illustreert Jacobs. ‘Maar de technologie zou ook kunnen worden ingezet voor onderhoudsdoeleinden, in bijvoorbeeld een draadloze sensor die uit het geluid van een lager de mate van slijtage afleidt.’

Samen met enkele klanten is Innatera momenteel doende om het prototype van de chip geschikt te maken voor specifieke toepassingen en voor het produceren in grote volumes door TSMC of Samsung, op de bestaande productielijnen. Klantnamen kan hij niet noemen, maar duidelijk maakt hij wel dat Innatera de pijlen vooral gericht heeft op het binnenhalen van partijen actief in de consumentenelektronica als mobieltjes, koptelefoons en smart home-apparatuur. ‘Want dan hebben we het al gauw over volumes van 10 miljoen terwijl het bij IoT-toepassingen voor de industrie eerder om tienduizenden stuks zal gaan.’ Innatera mikt erop in de loop van 2022 met de SNP, ingebouwd in een product, op de markt te komen en dan significant omzet te gaan draaien. Om de tijd tot dan te overbruggen heeft het vooralsnog voldoende aan de investeringen van de meeontwikkelende klanten en aan de vijf miljoen euro die twee Duitse venture capitalists eind vorig jaar in de start-up staken, zo maakt Jacobs duidelijk.

Onlangs meldde de start-up in een persbericht met trots dat hoogleraar Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli toegetreden is als voorzitter van de raad van commissarissen. Hij brengt, als medeoprichter van Cadence en Synopsys, twee belangrijke leveranciers van softwaretools voor het ontwerpen van chips, veel technologische kennis en een waardevol netwerk mee, duidt Jacobs. ‘Hij is aan boord gekomen voor het geven van business- en technologisch advies. Dat iemand met zijn staat van dienst kiest voor Innatera is een compliment voor onze technologie en het team.’