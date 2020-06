Nederland in bedrijf: verkeersintensiteit snelwegen terug op 90% van pre-corona niveau

Het verkeer op de Nederlandse snelwegen is doorgaans een graadmeter van de economie, maar deze keer speelt er meer dan anders. Na de intrede van de coronamaatregelen daalde verkeersintensiteit eind maart tot een dieptepunt van 60% en begin juni is 90% van het verkeer op de snelwegen weer terug. Wat betekent dit en wat kunnen we verwachten? Lees meer in ING Markten in Beweging

Industriële productie: de bodem bereikt

Is de industriële productie in de Eurozone op de weg terug? De enorme productiedaling april (17%) markeert waarschijnlijk de bodem van de activiteit, aangezien de beperkingen op de industriële productie in mei werden versoepeld. Het blijft een lange weg naar herstel voor de sector. Lees meer in dit ING artikel

Arbeidsmarkt: het effect van deeltijd WW (NOW) in de Eurozone

De massale inzet van deeltijd WW en vergelijkbare maatregelen zorgen in de eurozone vooralsnog voor een nauwelijks oplopende werkloosheid. Dit dempt het economisch te verwachten banenverlies maar gezien de meest waarschijnlijke herstelscenario’s zal het banenverlies gedurende de herstelperiode oplopen. Lees meer in deze ING analyse

Sectorupdate: Langduriger impact Transport & Logistiek – twee scenario’s

ING heeft de herstelscenario’s voor de logistieke sector aangescherpt. Het herstel duurt langer als gevolg van o.m. de impact door de 1,5 meter economie en een eventuele dubbele dip. Door het langdurige karakter neemt de onzekerheid toe. Bedrijven stellen investeringen uit en consumenten doen dit met grotere aankopen. De transportsector ondervindt in dat geval langdurige omzetterugval die tot in 2021 aanhoudt, waarbij goederenvervoer en logistieke dienstverlening er positief uitspringt. De luchtvaart komt in dit scenario nauwelijks aan herstel toe en ook de omzet in het wegtransport blijft met ruime dubbele cijfers achter. Lees hier meer

Bankieren in tijden van corona

Onze klanten hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. Wij denken uiteraard graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

Als ondernemer bankieren in tijden van corona

