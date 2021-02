ING: Nederlandse industrie zet ingezet herstel voort in 2021

Na een krimp van 5% in 2020 zet het herstel voor de Nederlandse industrie door en groeit de sector in 2021 weer met 2,5%. De coronacrisis raakt de industrie daarmee per saldo minder dan andere sectoren, al duurt productieherstel nog tenminste tot in 2022. Snelle opleving van de wereldhandel en aantrekkende export vanwege groei op (eind)markten voor onder andere auto’s, halfgeleiders en verpakkingen zijn drijvende krachten achter een beter 2021. Het produceren van coronavaccins in Nederland geeft de farmaceutische industrie een impuls. Maar aangezien de sector met 2% een gering deel van het totaal uitmaakt, is de industriële productiebijdrage hiervan op zichzelf beperkt. Dit blijkt uit het eerder deze week verschenen vooruitzicht industrie van ING Economisch Bureau.

Herstel industrie zet in 2021 door

Na een jaar met verstoringen in de toeleveringsketen en vraaguitval door de coronacrisis, heeft de industrie de weg naar herstel ingeslagen. De voedingsindustrie begint 2021 nog met lagere vraag uit de horeca vanwege de aanhoudende lockdown. De chemie ziet de afzet door extra verpakkingsvraag en (indirecte) levering aan de automotive industrie verder verbeteren en groeit per saldo met 3%. In de technologische industrie lopen de prestaties uiteen, waarbij de automotive gerelateerde industrie verder herstelt van de klap die het in de eerste helft van 2020 opliep. Overall resulteert dit voor de industrie in 2021 naar verwachting in een groei van de productie met 2,5%. Rico Luman, Sectoreconoom: “Het belangrijkste risico ligt dit jaar bij de effecten van een onverwacht langer aanhoudende coronacrisis. Daarnaast kunnen een stroef lopende export naar het Verenigd Koninkrijk en werkonderbrekingen door chiptekorten of cao-onderhandelingen de groei van de industriële productie beperken.

Aantrekkende export drijvende kracht achter terugkeer groei

Drijvende kracht achter het herstel dit jaar is de snelle opleving van de wereldhandel die zich vertaalde in vooruitgang van de Nederlandse export. De buitenlandse omzet is in 2020 naar verwachting met 8% gedaald, maar de orderintake wijst op een sterk verbeterde situatie ten opzichte van een half jaar terug. Zowel de wereldwijde als Europese industriële productie trokken vanaf afgelopen zomer flink aan. Zo zien Duitse industriebedrijven – waaronder veel afnemers van Nederlandse producten – de orders al maanden toenemen. Ook de belangrijke eindmarkt van halfgeleiders laat verdere groei zien, gedreven door de vraag naar processor- en geheugenchips. Ook de bij uitstek internationaal actieve chemische industrie profiteert van opleving van de vraag van over de grens.

Productieverbetering zomer en najaar voorteken voor start 2021

Na de sterke productiedalingen in het tweede kwartaal van 2020, mede ingegeven door tijdelijke sluitingen bij VDL Nedcar, Scania en DAF Trucks, is de krimp in de industrie in het derde en naar verwachting ook het vierde kwartaal een stuk kleiner geweest. Zo ging de productie bij DAF vanaf het dieptepunt in juni en november weer omhoog. Dit is deels het gevolg van inhaalvraag, maar ook een reactie op marktverbetering. Voor de foodindustrie nam de vraag vanuit supermarkten toe, maar kreeg die vanuit de horeca eind 2020 opnieuw een tik. Binnen de chemie was er door extra corona-gerelateerde productie een snellere opleving dan eerder verwacht.

Productie corona-vaccins draagt bij aan groei farmaceutische industrie

De productie van corona-vaccins stimuleert de groei van de farmaceutische industrie in 2020 en 2021. Met name Janssen Vaccines produceerde vorig jaar al grote aantallen, waarbij naar verluid ongeveer de helft van de geplande productie in Leiden zal plaatsvinden. Ook Halix uit Leiden produceert, in opdracht van AstraZeneca, coronavaccins. In Amsterdam laat Curevac in de loop van 2021 een deel van de coronavaccins door Wacker produceren. Gezien het aandeel van 2% van de farmacie in de totale industrie is het effect op de totale industriële productie naar verwachting echter beperkt.