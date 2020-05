We staan aan het prille begin van de weg terug. Na twee maanden van intelligente lockdown kunnen stapsgewijs verschillende sectoren in de economie worden opengesteld. Uiteraard op voorwaarde dat de 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd. Een opsteker die veel ondernemers perspectief biedt in deze zware tijd.

Toch zijn er nog altijd ondernemers die niet of slechts beperkt aan de slag kunnen. Voor hen werkt het kabinet in samenwerking met ondernemingsorganisaties aan een tweede steunpakket.

Ook met een versoepeling van de maatregelen blijven voor veel ondernemers de uitdagingen nog steeds bestaan. ING blijft dan ook in gesprek met de overheid om te kijken waar wij als bank onze klanten kunnen ondersteunen.

Voor ondernemers is het juist nu belangrijk om vooruit te denken, en niet af te wachten. Inzichten uit verschillende sectoren kunnen hierbij helpen.

Gezamenlijk met ING Economisch Bureau hebben we de te verwachten gevolgen binnen de sectoren, specifieke sub sectoren en/of keten(s) beschreven.

Internationaal ondernemen: Long road to recovery

Hoewel recente economische gegevens een nog duidelijker beeld geven van de diepe

wereldwijde crisis, zijn sommige Europese landen al gestart met versoepeling van de lockdown-maatregelen. Andere landen, waaronder de VS, zullen de komende weken waarschijnlijk volgen.

Een ​​soepele overgang naar het normale leven ligt niet in het verschiet en een tijdelijke, gedeeltelijke terugkeer naar lockdown maatregelen is niet ondenkbaar. Lees hier meer .

Internationaal ondernemen: Duitsland

Duitsland is voor de industrie de belangrijkste handelspartner. De industriële productie volgde alle macro-indicatoren en daalde in maart met 9,2% op maandbasis. Dit is de scherpste maandelijkse daling ooit. Op jaarbasis viel de productie met bijna 12% terug. De productie daalde in de volle breedte, de auto-industrie zelfs met meer dan 30% MoM. De bouwsector bleef sterk met een plus van 2% toenemen. Lees hier meer .

Internationaal ondernemen: België

België versoepelt de lock-down maatregelen, wat zal leiden tot een geleidelijke herstart van de economie. Na een volledige lock-down in april gaat men deze maand onder strikte voorwaarden maatregelen versoepelen. Bedrijven kunnen activiteiten te hervatten, wat voor enige bedrijvigheid zorgt. Daarna zullen achtereenvolgens de winkels open gaan, een gedeelte van de scholen en uiteindelijk (deels) de horeca. ING verwacht dit jaar een BBP-krimp van 4,5%. Lees hier meer.

Banken blij met regeling voor kleine kredieten

De nieuwe regeling voor kleine kredieten (financieringsbehoefte tussen de €10.000 en €50.000) is een goede aanvulling op het al bestaande pakket aan maatregelen om ondernemers te helpen. Op dit moment wordt deze regeling verder uitgewerkt. Zodra de regeling beschikbaar is, volgt een update. Lees hier het persbericht van de NVB

Liquiditeitsprognoses ondernemers

Op 17 april jl. is al de liquiditeitsprognose Basis online gezet op ING.nl. Nu zijn daar twee varianten bijgekomen: de liquiditeitsprognose Medium & de liquiditeitsprognose Plus.

Basis: vanaf €1.000.000 tot €2.500.000. De liquiditeitsprognose Basis is in PDF beschikbaar op ING.nl

Medium: vanaf €2.500.000 tot € 5.000.000. De liquiditeitsprognose Medium is in PDF beschikbaar op ING.nl

Plus: een uitgebreider liquiditeitsmodel voor grootzakelijke ondernemingen met een meer complexe financiële structuur. Deze liquiditeitsprognose is niet online beschikbaar, en wordt op verzoek door de Relatiemanager of Client Service Team toegestuurd

Bankieren in tijden van corona

Onze klanten hebben momenteel veel vragen over het coronavirus en hun financiële situatie. Wij denken uiteraard graag samen met hen mee over een passende oplossing om de financiële situatie van hun onderneming te verbeteren.

Als ondernemer bankieren in tijden van corona (regelmatig geactualiseerd)

Samenwerking in tijden van corona

In tijden als deze is het belangrijk om gezamenlijk op te trekken. Vanaf nu houden we u wekelijks op de hoogte over de acties die ING onderneemt om zakelijke klanten te helpen bij het zo goed mogelijk opvangen van de financiële gevolgen op hun bedrijf.

In de komende tijd willen wij ik met u in contact blijven om elkaar op de hoogte te houden over de impact van corona op de sector. Op deze manier kunnen we onderling de beschikbare kennis versterken en ondernemers vooruit blijven helpen.