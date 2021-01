ING en Isah Business Software zijn sinds jaar en dag samenwerkingspartner van Link Magazine als het om de DISCA gaat. Wat is het belang van die DISCA en waarin zit de kracht van de Nederlandse industrie?

DISCA maakt topprestaties in de keten zichtbaar

Sector banker industry Gert Jan Braam van ING somt moeiteloos een aantal succesfactoren van de Nederlandse industrie op: ‘Allereerst is dat de samenwerking in de keten: bedrijven zijn continu samen aan het verbeteren en houden elkaar scherp. Dat zorgt voor een enorme versnelling van innovaties. Verder zie ik een grote mate van flexibiliteit. De industrie loopt voorop als het gaat om de implementatie van nieuwe technologie om slimmer en sneller te produceren. En nog zo’n succesfactor is creativiteit. Nederlanders hebben lef, ze durven buiten de lijntjes te kleuren, nieuwe ideeën uit te proberen en werken samen met welke nationale of internationale partijen dan ook. Dat zorgt continu voor vernieuwing.’

Braam is allang bij de DISCA betrokken, in de beginjaren ervan was hij beursmanager maakindustrie van de ESEF, waar in 2002de eerste awarduitreiking plaatsvond. Nu werkt hij vanuit ING mee. Waarom ING al zo lang partner is? ‘Als je snel wilt gaan, ga je alleen. Als je ver wilt komen, ga je samen. Zo simpel is dat. Het verbinden van partijen zit zowel ING als Link Magazine in het bloed.’

Het DISCA-concept is goed en gevarieerd. Bij de talkshow van de DISCA – die dit keer dus niet door kon gaan – zitten altijd koplopers uit de industrie aan tafel om hun ervaringen te delen. Iedereen gaat met nieuwe ideeën en contacten naar huis. ‘De awarduitreikingen zorgen ervoor dat topprestaties van ketenpartijen zichtbaar worden en erkenning krijgen. Klanten beoordelen de toeleveranciers en andersom, dat is bijzonder natuurlijk. En resulteert in een high performing keten.’

Samen-gevoel

De DISCA met zijn prestigieuze awarduitreikingen is een mooi voorbeeld van het ‘samen-gevoel’ van de Nederlandse industrie, stelt commercieel directeur Frank Groot van Isah Business Software. ‘Dat gezamenlijk optrekken van oem’ers en suppliers is cruciaal om succesvol te zijn in de wereld. Toeleveranciers kijken goed naar hun klanten, ze denken mee over oplossingen. Oem’ers doen dat andersom ook. Voortdurend is de vraag hoe ze samen hun doelen beter kunnen bereiken en innovatief kunnen zijn.’

Het DISCA-festijn legt daar nog eens extra de nadruk op. ‘Het speelt zich af middenin de markten waarin Isah actief is met zijn IT-oplossingen. Het is leuk om alle verhalen over de genomineerden te horen. De DISCA-juryleden vertellen uitgebreid hoe ze tegen de finalisten aankijken en waarom het zo prettig zaken doen is.’ Frank Groot proeft veel openheid en bereidheid om kennis te delen in de industrie. ‘Dat is typisch Nederlands misschien. We doen ook zaken in Duitsland en hebben het gevoel dat partijen zichzelf daar veel meer afschermen, er blijft meer binnen de eigen muren.’

De verdergaande digitalisering speelt een belangrijke rol in die transparantie: partijen zitten bij elkaar om tafel, maar delen ook steeds meer data en informatie door systemen te koppelen. ‘Isah krijgt veel vragen van klanten die portalen willen opzetten of die hun ketenpartijen toegang tot hun systemen willen geven. We zijn met andere IT-partners en enkele honderden maakbedrijven betrokken bij het Smart Connected Supplier Network: een datastandaard faciliteert het uitwisselen van informatie in de toeleverketen. Er worden steeds meer stappen gezet richting supply chain integratie.’ De mate van digitalisering neemt rap toe, aldus Groot, al kan het altijd beter en sneller. ‘Ketenintegratie staat of valt met de data in eigen huis goed op orde hebben, en vervolgens delen. Dan gaan IT-systemen echt voor je werken.’

Kabinet beaamt belang

Gert Jan Braam benadrukt dat de industrie steeds meer aan belang wint in Nederland. De sector geeft ruim 800.000 mensen werk en maakt 12 procent van het bbp uit. Braam: ‘Eén vijfde van onze economie is direct gerelateerd aan de industriële activiteit. De verwevenheid tussen industrie en dienstensector bijvoorbeeld is groot, een concurrerende industrie heeft een sterke dienstensector nodig. De industrie is belangrijk als exporteur en als aanjager van innovaties. De sector biedt de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en voeding.’ De industrie positioneert zich steeds duidelijker richting overheid en onderwijs, in de regio’s ontstaan sterke ecosystemen. De overheid ziet dat ook in, aldus de ING-sector banker. Staatssecretaris Mona Keijzer stuurde de Tweede Kamer eind oktober een Kamerbrief waarin het kabinet zijn visie geeft op de industrie. ‘Daarin staat zwart-op-wit dat ons land de industrie ook in de toekomst hard nodig heeft.’

