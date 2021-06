EBV Elektronik, een Avnet-bedrijf (NASDAQ: AVT), gaat nauw samenwerken met Infineon op het gebied van de toonaangevende, op siliciumcarbide (SiC) gebaseerde CoolSiC™-technologie van de fabrikant, die belangrijke voordelen biedt bij het ontwerpen van geavanceerde vermogenssystemen voor een brede selectie van marktsectoren en toepassingen. Infineon en EBV zullen in het komende jaar en daarna samenwerken om de inzet van energie-efficiënte stroomvoorzieningen met CoolSiCTM-technologieën te versnellen.

Er is wereldwijd een sterke vraag naar betere, kleinere en meer kosteneffectieve systemen voor energieomzetting, vooral voor de snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen, zo meldt EBV. ‘Siliciumcarbide biedt veel belangrijke voordelen ten opzichte van het traditionele gebruik van silicium, waaronder een hogere spanning, een breder bedrijfstemperatuurbereik en hogere schakelfrequenties. De CoolSiCTM-technologie van Infineon bouwt voort op deze inherente voordelen van het halfgeleidermateriaal om efficiëntie en betrouwbaarheid te leveren in een verscheidenheid van toepassingen zoals het opladen van batterijen, fotovoltaïsche omvormers, motoraandrijvingen, energieopslag en voedingen. Het CoolSiCTM-gamma reikt van op SiC gebaseerde diodes en discrete MOSFET’s tot hybride en volledige SiC-modules.

Snel mogelijkheden uitproberen

Als onderdeel van de samenwerking tussen de twee bedrijven is exclusief bij Avnet en EBV een entry-level evaluation board (EVAL-1ED3122MC12H-SiC) van Infineon verkrijgbaar, die is ontworpen om ingenieurs en ontwikkelaars een eenvoudige manier te bieden om snel de mogelijkheden van de geavanceerde CoolSiCTM-technologie uit te proberen. De printplaat is klaar voor gebruik om de prestaties van de 650V of 1200V CoolSiCTM MOSFET’s te evalueren, die afhankelijk van de toepassing van de gebruiker op de printplaat moeten worden gesoldeerd. Uitgebreide opleidingsprogramma’s, voor ingenieurs die vermogenssystemen ontwerpen, zijn beschikbaar in het kader van deze samenwerking. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe Infineon-kaart zijn onder meer de CoolSiCTM MOSFET’s in een half-bridge configuration, samen met de geoptimaliseerde 1ED-X3 familie van enkelkanaals galvanisch geïsoleerde gate drivers van 10 A, en geïsoleerde voedingsschakelingen om de vereiste spanningen te leveren.

Groei met 30%

“De SiC-markt zal de komende 5 jaar naar verwachting groeien met een compound annual growth rate van 30 procent. Infineon is vastbesloten om te participeren in deze groei voor SiC-technologie door gebruik te maken van distributiekanalen die dezelfde ambitie delen”, zegt PY Ferrard, Corporate Vice President Distribution & EMS bij Infineon. “En we verwachten dat EBV een hoeksteen kan zijn van onze strategie om onze doelstellingen te realiseren voor ons CoolSiC-portfolio, dat ontwerpers de mogelijkheid biedt om steeds lagere kosten en een hoger rendement te realiseren in energieconversiesystemen in snelgroeiende markten en toepassingen.”

Eerste distributeur

“Het spreekt boekdelen dat Infineon, een wereldleider in siliciumcarbide en vermogenstechnologieën, EBV als eerste distributeur heeft gekozen om een speciaal programma rond CoolSiC-technologie uit te voeren”, zegt Thomas Staudinger, President bij EBV Elektronik. “Het is een duidelijke demonstratie van zowel onze knowhow als het wereldwijde bereik van Avnet in kritisch belangrijke vermogenselektronicatoepassingen.”