Ines Lopez Arteaga staat vanaf 1 juli aan het hoofd van het Bachelor College van de TU/e. De Spaanse hoogleraar volgt Lex Lemmens op, die het Bachelor College leidde sinds de oprichting in 2011. Challenge based learning en online onderwijs worden twee van haar belangrijkste aandachtsgebieden.

Prof.dr.ir. Lopez Arteaga werkt sinds 2002 bij de TU/e. Ze is hier vanaf 2016 hoogleraar en leidt de Acoustic and Noise Control-groep. Sinds 2018 is ze ook dean van de TU/e Honors Academy, die het plusprogramma organiseert voor topstudenten. Daarnaast is ze hoogleraar aan de KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. Ze is door de jaren bij veel onderwijsinnovatie-projecten betrokken geweest op gebied van onder meer formatief leren, blended learning en challenge-based onderwijs. Vanaf 1 juli wordt ze dean van het Bachelor College, dat alle bacheloropleidingen van de TU/e omvat. De hoofdtaak van de dean is het smeden van de koers voor dit onderwijs, in samenwerking met het universiteitsbestuur en de faculteiten.

“We zijn zeer verheugd dat we in de eigen organisatie een uitstekende opvolger hebben gevonden voor deze cruciale functie”, zegt rector Frank Baaijens over de benoeming. “Professor Lopez Arteaga heeft enorm veel hart voor het onderwijs en is zelf zeer actief op gebied van onderwijsinnovatie. Ze heeft een doordachte visie die goed aansluit op onze kijk op de strategische ontwikkeling van ons bacheloronderwijs. Ze heeft bovendien de benodigde verbindende kracht en bewezen academische leiderschapskwaliteiten.”

“Ik vind het natuurlijk fantastisch”, vertelt Lopez Arteaga over haar nieuwe rol. “Onderwijsvernieuwing gaat mij aan het hart en dit is voor mij een prachtige kans om mijn visie voor bacheloronderwijs te realiseren. Die valt voor een heel groot deel samen met de concept-onderwijsvisie 2030 van de TU/e en het is een eer voor mij om de weg ernaartoe te mogen leiden.”

Challenge based learning en online onderwijs zijn de twee rode draden van de onderwijsvisie van Lopez Arteaga. “Die zijn echter geen doel op zich, maar een middel om ingenieurs op te leiden die toegerust zijn met alle kennis en vaardigheden om zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Dat vind ik het belangrijkste, dat reflecteren over de eigen ontwikkeling de tweede natuur van onze studenten wordt. Verder vind ik inclusiviteit en differentiatie belangrijke ingrediënten. Iedere student én docent moet zich hier thuis kunnen voelen en optimaal kunnen ontwikkelen.”

De nieuwe dean blijft ook wetenschap bedrijven, ze blijft voor een dag per week betrokken bij haar onderzoeksgroep.