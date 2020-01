Indutrade Benelux neemt aandrijf- en besturingsspecialist VarioDrive over

Indutrade Benelux begint het nieuwe jaar goed met de overname van VarioDrive uit Oud-Beijerland. 27 januari jongstleden tekenden Dirk Goudswaard (oprichter en directeur VarioDrive) en Robert Timmer (CEO Indutrade Benelux) hiervoor de overeenkomst. Volgens Timmer past VarioDrive met hun expertise op het gebied van aandrijf- en besturingstechniek perfect bij de technische bedrijvengroep. VarioDrive is in 1996 opgericht en heeft 11 medewerkers in dienst, waaronder gekwalificeerde ingenieurs die intensief met klanten samenwerken bij het vinden van oplossingen voor motion control-uitdagingen.

Power in motion

De lijfspreuk van VarioDrive ‘Power in motion’, staat voor hun totaalaanpak voor motion control-toepassingen. Dit omvat o.a. het berekenen van de benodigde aandrijving en het geven van advies over de uitvoering van de mechanische opbouw. Marktsegmenten en toepassingen die VarioDrive bedient, zijn voornamelijk OEM-gerelateerd. Het bedrijf uit Oud-Beijerland levert en assembleert zowel elektrische als mechanische componenten. Robuuste software, inclusief duidelijke handleidingen, completeren het pakket. De projectingenieurs van VarioDrive kunnen klanten opleiden en ze verlenen eerstelijnsservice.

Kennis van zaken

Of het nu gaat om een tractiemotor of koppeling, in samenwerking met hun fabrikanten kan VarioDrive voor elk vraagstuk een oplossing bieden. Indien een standaard component niet voldoet, biedt maatwerk uitkomst. Daarnaast is VarioDrive een Approved Technology Centre (ATC) en officieel distributeur van Parker Hannifin voor haar automation-activiteiten. Dit geeft klanten de zekerheid dat ze voor het gehele Parker Automation-assortiment bij VarioDrive terecht kunnen en dat ze kunnen vertrouwen op een partner met kennis van zaken.

Onder de Indutrade Benelux-holding vallen de in de Benelux gevestigde bedrijven van het Zweedse, beursgenoteerde, Indutrade AB. Indutrade richt zich op hoogwaardige technologieën voor industriële nichetoepassingen. De aangesloten bedrijven brengen technische componenten en systemen op de markt en verzorgen service-activiteiten.

Indutrade heeft als doel te groeien met bedrijven waarin technische expertise, klantgerichtheid en een lokale infrastructuur centraal staan. De decentrale structuur vormt het hart van de bedrijfscultuur en -strategie. Hierdoor behouden de aangesloten bedrijven hun identiteit en autonomie. Deze vrijheid staat aan de basis van de ondernemende spirit binnen de organisatie.