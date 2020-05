Industriepartners en banken redden Royal IHC

Met een sterk consortium uit de maritieme industrie en het bankensyndicaat van Royal IHC is een principeovereenkomst (heads of agreement) bereikt over overname en herkapitalisatie van IHC Merwede Holding B.V. Het consortium bestaat onder meer uit industriepartners uit bagger en offshore markten, te weten HAL Investments, Ackermans & Van Haaren, MerweOord en Huisman. De overname en herkapitalisatie wordt gesteund door het bestaande syndicaat van banken van Royal IHC, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën, en kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business. Gerben Eggink zal als interim‐CEO Royal IHC door nieuwe fase leiden. Dave Vander Heyde treedt terug als CEO. Dat bericht de scheepsbouwer donderdag 30 april 2020.

Met een sterk consortium uit de maritieme industrie en het bankensyndicaat van Royal IHC is een principeovereenkomst (heads of agreement) bereikt over overname en herkapitalisatie van IHC Merwede Holding B.V.  Het consortium bestaat onder meer uit industriepartners uit bagger en offshore markten, te weten HAL Investments, Ackermans & van Haaren, MerweOord en Huisman. De overname en herkapitalisatie wordt gesteund door het bestaande syndicaat van banken van Royal IHC, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën, en kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business.  Gerben Eggink zal als interim‐CEO Royal IHC door nieuwe fase leiden. Dave Vander Heyde treedt terug als CEO.

Door het oprichten van een stichting continuïteit (die de aandelen in IHC Merwede Holding B.V. zal houden) beoogt het consortium de leidende technologie van Royal IHC, en Royal IHC als belangrijke spil in het maritieme cluster, te behouden.

Jaap Huijskes, President‐Commissaris Royal IHC: “Ik ben zeer verheugd vandaag de Principeovereenkomst tot overname van Royal IHC door een industrieconsortium van topspelers in de maritieme sector en de herkapitalisatie te kunnen aankondigen. Het toont het vertrouwen van een groot aantal betrokkenen in — en het commitment aan — de hoogwaardige scheepsbouw van Royal IHC. Dit is een belangrijke stap voor de continuïteit van de scheepsbouw in Nederland, de werkgelegenheid en de wereldwijde exportpositie van de sector. Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze overeenkomst de innovatiekracht en toonaangevende positie van Royal IHC die het al 350 jaar in de maritieme sector heeft, kunnen versterken.”

Nu een principeovereenkomst is bereikt over de overname van Royal IHC door een industrieconsortium, heeft de Raad van Commissarissen Gerben Eggink als nieuwe interim‐CEO benoemd. Hij volgt Dave Vander Heyde op en zal Royal IHC door deze nieuwe fase leiden. Eggink heeft veel ervaring met het succesvol leiden van organisaties in transitie. Hij was eerder actief als CEO bij onder meer de Gardline Group en Smit Lamnalco. Met ingang van april is Paul van der Harten gestart als nieuwe CFO van Royal IHC. Hij heeft uitgebreide internationale ervaring bij grote energiegerelateerde bedrijven. Hij was daarvoor werkzaam als CFO van AEG Power Solutions en daarvoor actief in verschillende financiële functies bij OMV en Royal Dutch Shell.

De komende periode zal de principeovereenkomst verder worden uitgewerkt. De overeenkomst is onder voorbehoud van definitieve overeenstemming tussen betrokken partijen en de gebruikelijke beoordelingen, waaronder door toezichthouders. Een update over de voortgang zal te zijner tijd worden gegeven.