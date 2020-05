Industriële ondernemers blijven loyaal aan elkaar en komen betaalafspraken na

Alom bestaat in de industrie de vrees dat de huidige crisis ertoe leidt dat klanten hun leveranciers later gaan betalen, om de eigen cashflow op orde te houden. Maar vooralsnog gebeurt dat niet. Integendeel. Weliswaar verwacht 71 procent van de ondernemers dat hun omzet in april daalt in vergelijking met maart met 25 procent, maar 96,4 procent hanteert voor zijn toeleveranciers de gebruikelijke betalingstermijn. Dat was drie weken eerder nog minder: 92,5 procent. Andersom zijn toeleveranciers niet ongeduldiger geworden: 92,6 procent hanteert een ongewijzigde betalingstermijn; hetzelfde percentage als drie weken eerder.

Veel loyaliteit in de keten

Aldus een opvallend resultaat van de tweede ronde van de survey die organisatieadviesbureau Berenschot in week 17 (20-26 april) gehouden heeft onder industriële ondernemers. Projectleider Joost Krebbekx is er blij mee: ‘De vrees was toch dat laat betalen leidt tot meer laat betalen waardoor hele ketens tot stilstand kunnen komen. Dat gebeurt gelukkig niet. Bijna alle ondernemers zijn loyaal aan elkaar en komen hun verplichtingen gewoon na, ook al voorzien ze dat hun omzet behoorlijk zal dalen of merken ze dat reeds.’

De mate waarin de omzet daalt is in drie weken tijd wel veranderd: in week 14 – toen de eerste ronde van de survey is gehouden – constateerde een derde van de respondenten een omzetdaling van gemiddeld 40 procent (maart versus februari); 25 procent zag juist een groei van gemiddeld 22 procent. Drie weken later gaat bijna driekwart uit van een daling (april versus maart), maar wel met een lager percentage: 25 procent. Tegelijk is het percentage bedrijven dat uitgaat van omzetgroei ook gedaald – van 39 naar 17 procent – , net als de mate van groei – van 22 naar 11 procent. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de ondernemingen geconfronteerd wordt met een omzetdaling van 65 procent over een periode van twee maanden.

Oorzaken omzetdaling

Als oorzaak voor de dalende omzet wordt in week 17 onder meer genoemd ‘de moeizamere verkoop door gebrek aan contactmomenten’. Voorts worden ‘vooruitschuiven aankopen en investeringen door onzekerheden’ en ‘vraaguitval na hamstergedrag’ geduid als oorzaken.

Derde survey

De cijfers zijn het resultaat van een tweede survey die Berenschot eind april heeft uitgestuurd en beantwoord is door bijna tachtig maakbedrijven, in het kader van het project ‘Samen slimmer door de corona’. Dat moet duidelijk maken welke maatregelen maakbedrijven nemen. Deelnemers krijgen de – geanonimiseerde – uitkomsten van het onderzoek steeds op korte termijn toegezonden. Collega-bedrijven kunnen daarvan leren en zo bepalen of ze zelf meer of minder maatregelen moeten nemen.

Omdat de ontwikkelingen razendsnel gaan brengt Berenschot binnenkort, in samenwerking met Link Magazine, een derde survey uit. Dan zullen ook meer resultaten uit ronde twee gepubliceerd worden.