Industriële bedrijven regelen mondkapjes via hun Chinese vestigingen

Gisteren heeft de NTS Group de hand weten te leggen op 100.000 mondkapjes. De mondiaal opererende systeem leverancier is daarin geslaagd via de vestiging die de Eindhovense onderneming heeft in Shanghai. De kapjes zijn bestemd voor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) die de distributie op zich zal nemen door haar deel van de vooralsnog meest getroffen provincie van Nederland. Eerder dit weekend arriveerden ruim een miljoen maskers uit China. Een deel daarvan beslaat de 800.000 mondkapjes die het Chinese Huawei heeft gedoneerd.

Eind vorige week heeft het eveneens in Eindhoven gesitueerde Sioux Technologies, via de vestiging van de onderneming in het Chinese Sushou 40.000 mondkapjes geregeld. De eerste helft daarvan komt vandaag in Eindhoven aan.