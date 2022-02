In de afgelopen maanden heeft Anders Invest met zijn Industrie Fonds een drietal transacties afgerond. Het gaat om staalconstructie-producent Bincx uit Kootwijkerbroek, parketfabriek Lieverdink uit Doetinchem (zie foto) en Geraedts Ijzergieterij uit Baarlo. ‘Stuk voor stuk gezonde productiebedrijven met een mooie marktpositie’, aldus persinformatie van de investeerder. Daarnaast heeft de Brabant Groep haar branchegenoot Euroblast uit België overgenomen en heeft Anders zijn belang in Mosman uitgebreid.

Het Anders Invest Industrie Fonds is gegroeid naar een fondsvolume van circa 100 miljoen euro. Een mijlpaal voor het in 2016 opgerichte fonds dat investeert in Nederlandse MKB productiebedrijven. Inmiddels heeft het fonds geïnvesteerd in 21 bedrijven. Het team werkt aan meerdere nieuwe transacties die naar verwachting in de eerste helft van dit jaar tot closing komen. Anders ziet uit naar een goede ontwikkeling van de waarde van zijn portfolio en verwacht dat de dividenduitkering dit jaar fors hoger zal zijn dan vorig jaar. In april zal het fonds een nieuwe kapitaalronde draaien die eveneens groter zal zijn dan de ronde in 2021.