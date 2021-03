Na tien jaar R&D heeft In Ovo, een spin-off van de Universiteit Leiden, de eerste 150.000 kuikens zonder kuikenruiming uitgebroed. De gendertyperingsmachine screent eieren sinds december op hoge snelheid in een commerciële broederij. Deze kippen zijn bijna klaar om te leggen, waardoor consumenten de mogelijkheid hebben om duurzamere en diervriendelijkere eieren te kopen. Het bedrijf is nu klaar om zijn impact op te schalen, samen met sterke partners in de industrie.

Missie

Elk jaar worden 6,5 miljard kuikens geruimd in de pluimvee-industrie. Deze zijn mannelijk en leggen daarom geen eieren. Traditioneel worden kuikens met de hand gesorteerd op geslacht en worden de mannetjes direct na het uitkomen geruimd. Dit is een probleem sinds de jaren vijftig. In Ovo heeft een high-throughput screening machine genaamd Ella ontwikkeld die het geslacht van het ei kan identificeren voordat het uitkomt. Dit geeft broederijen de mogelijkheid om alleen de vrouwtjes uit te broeden, wat beter is voor dierenwelzijn en duurzaamheid. In Ovo is op een missie om deze technologie beschikbaar te maken over de hele wereld, om te eindigen chick culling allemaal samen. In 2014 tekende het bedrijf een intentieverklaring met het COBK (de organisatie die de Nederlandse broederijen vertegenwoordigt), de Nederlandse overheid, de Universiteit Leiden en de Dierenbescherming om financiering te ontvangen die de ontwikkeling van de technologie ondersteunde. Het succesvol uitkomen van de eerste zwermen kuikens is het resultaat van jarenlang onderzoek en een cruciale mijlpaal in het oplossen van het probleem.

Ella, waar bio en technologie samenkomen

Het vinden van een oplossing die vroeg screent, zowel witte als bruine eieren, met hoge nauwkeurigheid en bij hoge doorvoer, was alleen mogelijk door verschillende technologische doorbraken te combineren. In Ovo identificeerde hij samen met de Universiteit Leiden een nieuwe biomarker voor gender. Samen met ingenieursbureau Demcon werd een nauwkeurige en geautomatiseerde bemonsteringsmethode ontwikkeld voor kleine hoeveelheden vloeistof uit het ei. Bovendien is In Ovo de eerste die de snelste massaspectrometer ter wereld toepast, de Sciex Echo® MS, buiten een laboratorium. Deze combinatie van geavanceerde engineering en hightech biochemie resulteert in een in-line, volledig geautomatiseerde oplossing, die in staat is om eieren te typen op dag-9 van ontwikkeling. Ella kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande broederijen.

Gezamenlijke inspanning

Het doden van mannelijke kuikens vormt een ethisch probleem voor de samenleving, gevoeld door consumenten, beleidsmakers, NGO’s, retailers en de industrie. In de afgelopen jaren kreeg In Ovo belangrijke input en ondersteuning van diverse stakeholders. Het bedrijf is er trots op dat commerciële broederij Het Anker de technologie heeft overgenomen. Grote Nederlandse eierhandelaren G. Kwetters & Zn., Interovo Egg Group en Gebr. Van Beek heeft zich gecommitteerd aan het verwelkomen van de eerste kuikens in het productiekanaal. Deze groep sterke partners is echt uniek en heeft het mogelijk gemaakt om de technologie het komende jaar op te schalen.

De toekomst: impact maken

In Ovo is op een groeipad, klaar om de impact ervan te vergroten. Om de adoptie van deze belangrijke technologie te versnellen, financierden bestaande aandeelhouders VisVires New Protein en Evonik Venture Capital nog een ronde van enkele miljoenen euro’s. 150.000 kuikens is nog maar het begin, broederijen met het huidige Ella-systeem kunnen een miljoen cull-vrije kippen per jaar uitbroeden. Omdat er de komende jaren een grote vraag wordt verwacht, verbetert In Ovo haar technologie voortdurend op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid en testdag. Over een paar maanden kan één nieuwe Ella-machine het uitkomen van vijf miljoen kippen per jaar mogelijk maken en start In Ovo met de implementatie van haar technologie buiten Nederland.