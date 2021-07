De BM Holding (140 medewerkers) in het Brabantse Bergeijk kan inmiddels met gemak een eigen industrieterreintje vullen met haar bedrijfsonderdelen. Naast Bax Metaal maken onder meer Laserparts en RVS Finish deel uit van de groep. Bax Metaal (55 medewerkers) betrok recent een compleet nieuw gebouw waarin nu meer doorstroom en overzicht is. Het maakt er zijn motto ‘Goed kan altijd beter’ meer dan ooit waar.

– ‘We zijn gestart met een klein groepje en hebben al onze ideeën gespuid.’

– ‘Wat we zelf hadden bedacht, bleek aardig te kloppen.’

– ‘Onze productiviteit is gestegen en dat is precies wat we willen.’

– ‘De doorlooptijden zijn stukken korter, een product-in-bewerking mag de grond nauwelijks meer raken.’

In de nieuwe locatie, 6.500 vierkante meter groot, is Bax Metaal nog volop aan het finetunen. Hoeveel orders kan het aan, nu het werk veel soepeler door de productie loopt? ‘We hebben een week gehad dat we aan het eind ineens geen onderhanden werk meer hadden op de productievloer’, zegt sales director Mathijs Kox. ‘Onze productiviteit is gestegen en dat is precies wat we willen. Maar dat we het zo snel zouden merken, hadden we niet verwacht. Nu spelen we met de hoeveelheid werk die we in een week plannen om zo uiteindelijk het optimale niveau te bepalen.’

Hoofdaannemer

Bax Metaal is specialist in samengesteld plaatwerk en buisconstructies in rvs, staal en aluminium, waarbij rvs het grootste deel van de omzet uitmaakt. ‘Wij hebben ons ontwikkeld tot een uitgesproken kennispartner’, aldus Kox. ‘We begeleiden klanten in het ontwerpen, aanpassen en verbeteren van producten en kunnen steeds complexere samenstellingen aan.’ In het verleden had Bax alles onder één dak: werkvoorbereiding, snijden, lassen, kanten en nabehandeling. Dat plaat- en buislasersnijden van monodelen gebeurt nu op steenworp afstand bij Laserparts. RVS Finish om de hoek zorgt voor de nabehandeling. Die twee zusterbedrijven hebben ook andere klanten. Bax Metaal besteedt op zijn beurt bij derden uit, als het soort werk of materiaal erom vraagt. Kox: ‘Als Bax Metaal bieden we onze klanten een totaaloplossing en zijn we de hoofdaannemer. Het is een mooie set bedrijven bij elkaar: we doen veel voor de hightechindustrie en de agri- en foodsector. Dat kunnen we allemaal in de eigen groep. Alleen specifiek snijwerk of zoiets als chemisch nabehandelen doen we elders.’

Kritische pad

Op een gegeven moment liep Bax Metaal tegen de beperkingen van zijn oude gebouw aan. Het pand was te klein en de lay-out leende zich niet meer goed voor de gewenste manier van werken. Het was niet overzichtelijk genoeg. Bax groeit steeds meer naar QRM toe, naar Quick Response Manufacturing, met de focus op een optimale doorstroom en steeds kortere doorlooptijden voor zijn klantspecifieke productie. Binnen QRM draait alles om de Manufacturing Critical-path Time; de tijd van grondstof tot aflevering.

‘We gaan graag samen verder op ontdekkingstocht’

Een jaar of twee geleden viel de beslissing om nieuw te gaan bouwen. Kox: ‘Nieuwbouw biedt geweldige kansen om alles optimaal in te richten, maar dat zorgde meteen ook voor veel vragen: waar lopen we in de oude situatie tegenaan, wat willen we op de nieuwe locatie anders doen, hoe willen we in de nabije toekomst werken? We zijn gestart met een klein groepje met daarin onze directeur, hoofd engineering, de productieleider en ikzelf, en hebben al onze ideeën gespuid. Samen hebben we letterlijk zitten knippen, puzzelen en schuiven met machines van papier.’

Nette werkplekken

Meer overzicht en doorstroom golden als de belangrijkste factoren. ‘Wij staan erom bekend dat we een nette werkplaats hebben. Dat wilden we in de nieuwbouw nog sterker doortrekken: we hebben gekozen voor lichte kleuren, een lichte vloer, veel kunstlicht en lichtkoepels. Tussen de kantoren en de productie zit vooral glas.’

De ideeën voor de inrichting en de flow die uit die interne exercities kwamen, werden voorgelegd aan Bax’ vaste adviesbureau SpartnerS uit Nuenen. Mathijs Kox: ‘Wat we zelf hadden bedacht, bleek aardig te kloppen. We hebben niets rigoureus aangepast. Voordat we de definitieve versie hadden, waren we wel een stuk of wat versies verder natuurlijk. Bax Metaal kent een zeer diverse orderstroom, van kleine plaatjes van een paar vierkante centimeter tot aan metersgrote frames. Dat moet allemaal door dezelfde afdelingen heen. De grootste uitdaging was om daar de ideale mix voor te vinden.’

Dedicated teams

Binnen QRM is het zaak om productiestromen te identificeren die bij elkaar horen qua materialen, bewerkingen, complexiteit en doorlooptijden. Welke vakmensen zijn daarvoor nodig, welke machines? Hoe kunnen die stromen helemaal zelfvoorzienend zijn? ‘We waren redelijk onbewust al met QRM bezig door het snijwerk van monodelen los te trekken en daar een dedicated team op te zetten. Dat concept wilden we graag doortrekken: we hebben nu afdelingen opgebouwd rondom diverse orderstromen. Eén afdeling richt zich op precisie-rvs; zeer complex werk met lage toleranties en diverse nabehandelingen. We hebben een repeat rvs-afdeling, vaak met volumineuze producten waarbij vooral ook logistieke uitdagingen spelen. En we hebben een afdeling staal.’

Reactie toeleveranciers

Toen het ontwerp voor de nieuwe fabriekshal klaar was, werden de ideeën alvast wat getest in het oude pand. Ook konden toeleveranciers hun reactie geven, waaronder LVD, producent en leverancier van machines voor plaatbewerking en de bijhorende software. Bax Metaal heeft een groot aantal kantbanken en lasersnijmachines van LVD staan, en was ook de eerste in Nederland met diens gerobotiseerde buigcel, de Dyna-Cell. Bax gebruikte al langer de CADMAN-software van LVD, maar heeft nu CADMAN-JOB, om werkvoorbereiding en productie met elkaar te verbinden, en bovendien de koppeling met het ERP-systeem (van MKG) te realiseren. ‘LVD ondersteunt ons bij het verder digitaliseren en automatiseren van onze productie’, stelt Ramon Koevoets, manager operations bij Bax Metaal. ‘Wij zijn een soort proeftuin, een modelbedrijf, om te laten zien hoe een digitale file optimaal kan worden omgezet in een maakdeel. Ofwel: met een paar klikken van een tekening tot een product.’

Elke order eigen pallet

Bij de inrichting van de nieuwbouw is rekening gehouden met de benodigde IT-infrastructuur. ‘We willen alles digitaal en realtime kunnen volgen van begin tot eind, waarbij elke order zijn eigen pallet krijgt. Dat vraagt voldoende beschikbare pallets en meer verplaatsings- en aanlevermomenten dan tot nu toe. Juist in die vergaande automatisering zit in de toekomst de winst voor bedrijven. Digitale informatie moet altijd en overal up-to-date voorhanden zijn. LVD heeft diezelfde filosofie en we gaan graag samen verder op ontdekkingstocht. De klik is heel goed. Dit jaar willen we grote stappen zetten.’ Bax Metaal gaat ook werken met twee automatisch geleide voertuigen (agv’s) van Kumatech uit Bakel. Die pendelen straks met pallets tussen productie en expeditie. Verder zijn er twee Hänel Lean-Liften voor intralogistiek.

Dat opvoeren van de productiviteit en die integratie van allerlei data gaan heel goed, maar er zijn nog wel wat stappen te zetten. Zo maakt de IT-koppeling tussen Bax, Laserparts en RVS Finish het uitdagend. ‘We willen openheid over en weer, maar koppelen tot een bepaald niveau, want zij hebben natuurlijk ook andere klanten.’

Werkgeluk

Bax Metaal wil dit jaar 15 tot 20 procent groeien in omzet. Daarvoor gebeurt nog veel meer dan alleen die optimale flow op de werkvloer. ‘We zijn bijvoorbeeld aan het hercertificeren voor de NEN-1090, voor staalconstructies. We hebben één belangrijke klant in de bouw, die plaatwerk wil hebben dat aan speciale eisen voldoet. Dus voor zo’n klant is die certificering van belang. Verder hebben we een projectgroep met mensen van alle afdelingen die werkt aan ‘Bax Metaal Werkgeluk’: hoe loopt het, hoe is de sfeer, zijn er dingen die we moeten aanpakken? Daar is al uitgekomen dat medewerkers beter op de hoogte willen zijn van wat speelt. We brengen nu regelmatig een nieuwsbrief uit en we hebben een eindeweekgesprek per afdeling.’

Op de nieuwe werkvloer is sowieso meer openheid en minder hokjesdenken. De lassers zien de collega’s van de kantafdeling en andersom. Het groepsgevoel is versterkt. Mensen weten meer dan ooit van elkaar wat ze doen en kunnen zelf ook beter inschatten welk werk het eerst moet gebeuren. Natuurlijk bepaalt de software een optimale workflow, maar de vakmensen zelf blijven een belangrijke rol spelen.

Een ware showroom voor LVD

Bax Metaal is al jarenlang klant van LVD. LVD, met het hoofdkantoor in het Belgische Gullegem, biedt een scala aan geïntegreerde producten voor de wereldwijde plaatbewerkingsmarkt en is actief in zo’n 45 landen. ‘De relatie met Bax is meer dan een reguliere klant/leverancier-relatie’, aldus Mathijs Wijn, salesmanager van LVD Nederland. ‘Ik kom regelmatig in Bergeijk en neem graag klanten mee. Zoals ze het bij Bax op de werkvloer voor elkaar hebben qua machines en productie, daar droomt ieder industrieel bedrijf van. Het vormt voor ons een prachtige showroom in de praktijk. Ze zitten nooit stil, ze blijven verbeteren. We zetten nu samen sterk in op digitalisering van hun productie. Ze gebruikten onze CADMAN-software al, vooral voor hun kantbanken, maar nu zijn daar veel meer onderdelen van het productieproces bijgekomen en zijn we samen bezig met het koppelen van CADMAN aan hun ERP-pakket. We bouwen samen aan oplossingen en wat we ook aan lastige zaken tegenkomen onderweg, we gaan door tot het werkt.’

‘Hun focus op QRM vind ik heel prettig’, vervolgt Wijn. ‘Het sluit aan op onze manier van denken om de productie zo optimaal mogelijk door de fabriek heen te leiden. Vroeger gebeurde de werkvoorbereiding voor een order bij wijze van spreken op maandag, op dinsdag kwam het benodigde materiaal binnen, op woensdag was het snijden, op donderdag werd het kanten gedaan. Nu zitten al die onderdelen veel vloeiender achter elkaar. De doorlooptijden zijn stukken korter, een product-in-bewerking mag de grond nauwelijks meer raken. We zijn samen nog wel even bezig aan de verdere optimalisatie.’