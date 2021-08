In memoriam Henk van Vlastuin

Een ondernemer en engineer in hart en nieren is overleden. Henk van Vlastuin.

Al jong, na het onverwachts overlijden van zijn vader Jan, kwam hij aan de hoofd te staan van Vlastuin Metal Components. Als voorzitter van de Nevat kwam hij jarenlang op voor de belangen van de collega-ondernemers in de toeleverende industrie. Tot 2006 gaf hij leiding aan Vlastuin Group. Maar stilzitten was er daarna niet bij. Nog datzelfde jaar richtte hij Movexx op, ontwikkelaar en producent van elektrische trekhulpen voor intern transport, een succesvolle onderneming met inmiddels zo’n 25 mensen op de loonlijst.

Maar behalve gezegend met een neus voor business en het lef om risico’s aan te gaan was Henk ook een mensenmens die zich goed wist te verplaatsen in de uitdagingen van zijn medewerkers. Zo zei hij ooit in een interview met Link, over het vak van verkoper: ‘Ik weet hoe eenzaam dat kan zijn. Niks verkopen maar wel elke dag moeten tanken. Ik drukte mijn verkoper op het hart: “Als je er doorheen zit, bel me gerust en blaas maar stoom af.”’