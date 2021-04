In memoriam Harry Cox – oprichter Hermle Nederland

Op 24 maart jl. overleed Harry Cox, oprichter van Hermle Nederland, aan de gevolgen van kanker. Al sinds 1986 was hij vanuit de vertegenwoordiging betrokken bij het Duitse moederbedrijf in Gosheim. In 2001 kreeg dit een vervolg toen hij, samen met zijn zoon Geert in Venlo en vier medewerkers, onder eigen regie aan de slag ging als wederverkoper van Hermle. Ruim tien jaar later was het personeelsbestand gegroeid naar zo’n twintig medewerkers en werd het werkveld uitgebreid naar België en Luxemburg. Tevens verhuisde Hermle Nederland op 1 januari 2014 naar een groter pand in Horst van in totaal 950 vierkante meter voor kantoor plus een hal voor de verkoop-, service- en inbedrijfsstellingsactiviteiten. Ook bood het nieuwe onderkomen ruimte voor cursussen en trainingen in een eigen leslokaal en voor demonstraties en testopstellingen.

Per dezelfde datum droeg Cox de leiding over aan zijn zoon vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wel bleef hij nog tot 2018 parttime actief, onder meer met het begeleiden van de vertegenwoordigers in België en het noorden van Nederland, het gebied dat eerst onder directe verantwoordelijkheid van Geert Cox viel. “Mijn vader was echt het gezicht van Hermle, voor veel klanten waren de namen Hermle en Cox synoniem. Het voelde voor hem ook als een eigen bedrijf, waarbij hij steeds kwaliteit boven commercieel belang stelde. Hij was trots op de manier waarop hij klanten met het totaalpakket van Hermle kon bedienen. Zijn interesse in het bedrijf is tot de laatste seconde gebleven”, zegt Geert Cox, die van zijn vader ook een les meekreeg. “Wees eerlijk en zorg dat je kwaliteit levert. Als er aan onze kant een vergissing is gemaakt, erken dat dan en los het op voor de klant. En heb lol in je werk.” Harry Cox werd 72 jaar.