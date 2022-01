Op 73 jarige leeftijd is voormalig directeur van Lenze, Harrie van Dijk op veel te jonge leeftijd begin januari komen te overlijden in zijn woonplaats Ravenstein.

Van Dijk startte al in 1973 zijn carrière bij Lenze op de verkoopafdeling. Hij werd na verkoopleider in 1999 directeur van Lenze in Nederland waar hij zijn carrière in 2009 afsloot.

Van Dijk liet een enorme staat van dienst, respect en waardering achter bij het bedrijf uit ’s-Hertogenbosch.

De Lenzianen wensen zijn vrouw, kinderen en familie heel veel sterkte toe in het verwerken van dit grote verlies.