In memoriam: Fred van Houten

Afgelopen weekend is prof.dr.ir. Fred van Houten (1951) na een lang ziekbed overleden. Van Houten was in 1998 nauw betrokken bij de start van Link Magazine, bij de ontwikkeling van het bladprofiel. De naam ‘Link Magazine’ heeft hij bedacht. In de jaren erna is de relatie met hem altijd hecht gebleven. Zo heeft hij meerdere malen opgetreden als – zeer begenadigd – spreker tijdens rondetafel-discussies en debatten, die ook voorgezeten en heeft hij diverse keren als geïnterviewde zijn deskundige licht laten schijnen op de ontwikkelingen in de Nederlandse hightech industrie. Laatstelijk was dat bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Twente, als hoogleraar Ontwerp, Productie & Management, nu nog maar drie en een half jaar geleden. Ook toen gaf hij weer blijk van zijn band met onze industrie en het belang dat hij hechtte aan de voorspoed van deze sector, gebaseerd op een zowel zeer diepgaande als zeer brede kennis ervan. En hij nam geen blad voor de mond: ‘Ons land is nu veel te afhankelijk van witte raven als ASML en VDL, bedrijven waarvan het succes niets van doen heeft met de politiek of de overheid. Laat Den Haag nu eindelijk eens echt kiezen voor waar we goed in zijn’, zo bepleitte hij.

Voor zijn bijzondere inspanningen voor de Universiteit Twente kreeg Fred van Houten bij zijn afscheid de Erepenning van de UT – een eerbetoon dat slechts zelden wordt uitgereikt. Een kroon op zijn werk was de opening, in 2017, van het Fraunhofer Project Center op de campus. Dankzij zijn grote netwerk, met veel contacten in de Duitse maakindustrie, wist Van Houten dit centrum naar de campus te halen.