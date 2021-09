In de eerste helft van 2021 was de export van goederenhandel 42 miljard euro hoger dan in dezelfde periode van 2020. De goederenimport nam toe met 35 miljard euro. De export- en importwaarde van goederen liggen boven het niveau van voor de coronacrisis, en zijn respectievelijk 8 procent en 6 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. De handelsgroei komt vooral door de toename van het handelsvolume. Dit meldt het CBS naar aanleiding van de publicatie Nederland Handelsland, die een breed overzicht geeft van de internationale handel en investeringen.

In de lente van 2020 had de wereldhandel veel last van de coronacrisis waardoor wereldwijd productieketens stil kwamen te liggen. Tegelijkertijd was er tussen olieproducerende landen geen overeenstemming over de olieprijs. Beide gebeurtenissen zorgden in de eerste helft van 2020 voor een kleinere vraag en lagere handelsprijzen. In de loop van 2020 herstelde de mondiale handel. De lagere export- en importwaarden in het vierde kwartaal waren volledig toe te schrijven aan lagere handelsprijzen.

Recordexport van scala aan producten

De exportwaarde van gespecialiseerde machines was in de eerste helft van 2021 met ruim 14 miljard euro ongekend hoog. Ook de exportwaarde van medicinale en farmaceutische producten, groenten en fruit, (medische) instrumenten en apparaten, computers, kunststoffen en bloemen en planten lag in de eerste zes maanden van 2021 op het hoogste niveau ooit.

Als gevolg van de opverende Europese economieën is de export van vervoermiddelen in het eerste halfjaar van 2021 inmiddels even groot als vóór de coronapandemie. Ook de exportwaarde van olie en gas is flink hersteld in vergelijking met 2020, maar nog niet op het niveau van 2019.

Export van Nederlandse makelij groeit harder dan wederuitvoer

De totale exportwaarde van goederen van Nederlandse makelij was in het eerste halfjaar van 2021 157 miljard euro. Dat is 22 procent meer dan in dezelfde periode van 2020 en 9 procent meer dan in de eerste helft van 2019. De wederuitvoer van goederen was 12 procent hoger dan in 2020 en 5 procent hoger dan in 2019. Aan één euro goederenexport van Nederlandse makelij verdiende Nederland in 2020 gemiddeld 56 cent. Dat is vier keer zoveel als aan de wederuitvoer.

Import vrijwel alle goederen weer op niveau van 2019

In de eerste twee kwartalen van 2021 groeide de import van olie(producten) en aardgas sterk, met respectievelijk 6,6 miljard euro en 1,9 miljard euro ten opzichte van 2020. In de eerste twee kwartalen van 2020 had de coronacrisis nog een groot effect op de vraag naar goederen. Ook de import van vervoermiddelen, kleding, en ijzer en staal viel in het eerste halfjaar van 2020 sterk terug in vergelijking met dezelfde periode van 2019. In 2021 is de importwaarde van deze goederen weer terug op vrijwel hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2019.