Met de volledige geïntegreerde meetkop in de railgeleidingswagen bepaalt het nieuwe geïntegreerde meetsysteem IMScompact de exacte positie met een hoge herhalingsnauwkeurigheid van ± 1 µm. IMScompact breidt het assortiment lineaire geleidingen uit met geïntegreerde meetsystemen vanaf maat 15, waardoor dit meetsysteem voor kogelrailsystemen een compacte én kosteneffectieve uitbreiding is voor kleinere machines. De integratie in de loopwagen zorgt voor een hoge EMC-bescherming, waardoor IMScompact zeer geschikt is voor gebruik in combinatie met lineaire motoren. Het meetsysteem is niet onderhevig aan slijtage en is ofwel incrementeel of absoluut. Het verhoogt de precisie en dynamiek, met name bij handlingtoepassingen of algemene automatiseringsoplossingen.

IMScompact bepaalt de positie van de loopwagen door middel van een contactloze meting met een absolute precisie van ± 20 µm per meter en een herhalingsnauwkeurigheid van ± 1 µm bij snelheden tot 5 m/s. Hiervoor wordt een magneetband over de hele lengte van de lineaire geleiding aangebracht en vastgemaakt. De stalen behuizing van de loopwagen beschermt de geïntegreerde encoder tegen magnetische interferentie zoals bij een kooi van Faraday, waardoor het geïntegreerde meetsysteem zelfs in combinatie met lineaire motoren exacte waarden kan leveren. Het contactloze, slijtvaste meetprincipe en de ongevoeligheid voor stof, schokken en trillingen maken de IMScompact bijzonder robuust. De afmetingen zijn hetzelfde als die van de standaardsystemen, met uitzondering van de kabeluitgang aan de zijkant van de loopwagen. Hierdoor kan de IMScompact in bestaande ontwerpen worden geïntegreerd zonder wijzigingen in de constructie. De volledige integratie in de loopwagen maakt extra bevestigingen overbodig, waardoor systeemkosten worden verlaagd en storende contouren worden vermeden.

Het meetsysteem is uitgerust met een incrementele 1Vpp- of TTL-interface en een absolute SSI-encoderinterface. De meetlengte loopt tot 17,8 met meerdere railsecties. Ontwerp en inbedrijfstelling worden vergemakkelijkt door het gebruik van standaardcomponenten. De lineaire geleidingen worden online geconfigureerd met de IMScompact configurator. Het meetsysteem wordt geleverd met een kabel tot 3 meter en kan verlengt worden met een kabel van maximaal 75m. De kabels zijn geschikt om door een kabelrups te leggen. Als accessoire biedt Bosch Rexroth een extern digitaal display aan, waarmee de actuele positie direct zichtbaar is.