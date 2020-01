Machinebouwers IMS uit Almelo, Tembo uit Kampen, AWL uit Harderwijk en Tolsma uit Emmeloord werken op Perron038 samen met Hogeschool Windesheim en het Fraunhofer Project Center aan nieuwe toepassingen op gebied van Vision technologie in het project PRISMA. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) hebben bovengenoemde organisaties 875.000 euro subsidie gekregen naast een eigen investering van meer dan 1 miljoen euro. PRISMA staat voor Prototyping, Researching and Innovating vision technology for Smart Manufacturing Applications.

Met deze samenwerking willen zij een integrale, adaptieve vision technologie systematiek ontwikkelen. Dit kan geïntegreerd worden in bestaande en nieuwe productiesystemen voor uiteenlopende toepassingen in de automotive industrie, gezondheidszorg en de voedingsindustrie. Beeldverwerkingstechnieken kunnen op verschillende manieren ingezet worden om productieprocessen mogelijk te maken of te verbeteren. De zoektocht wordt ingezet om sneller en doelmatiger de juiste hardware- en softwarecomponenten in te schakelen bij het ontwerp van ‘slimme productieprocessen’.

De kick off van dit project is op 30 januari tijdens het Smart Industry Event 2020 op Perron038. De komende periode zullen er verscheidene evenementen gehouden worden op het gebied van Vision technologie. Meer weten? Kijk dan op

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.