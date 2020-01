MICLEDI Microdisplays, de nieuwste spin-off van imec, kondigde vandaag aan dat het 4,5 miljoen euro startkapitaal heeft opgehaald bij imec.xpand, PMV en FIDIMEC. De financiering zal worden gebruikt voor de ontwikkeling van microLED displays voor de volgende generatie Augmented Reality (AR) brillen, brillen die extra informatie toevoegen aan de realiteit.

MICLEDI wil AR voor dagelijks persoonlijk gebruik mogelijk maken via slimme brillen die handig in gebruik zijn: klein, licht van gewicht, met een batterij met lange levensduur en tegen een redelijke prijs. Om dit mogelijk te maken ontwikkelt MICLEDI de kleinste en helderste beeldschermen ter wereld. De belangrijkste innovatie achter MICLEDI is een nieuwe integratietechnologie voor microLEDs op 300mm siliciumschijven, een technologie die in samenwerking met imec wordt ontwikkeld.

MICLEDI Microdisplays werd opgericht door Dr. Soeren Steudel en Dr. Alexander Mityashin, beiden onderzoekers van imec met een diepgaande knowhow in R&D van organische displays. Sean Lord, een ervaren executive in de halfgeleiderindustrie, is CEO van het nieuwe bedrijf.

“Opdat in de toekomst AR-brillen de smartphone zouden kunnen vervangen, zijn een aantal essentiële vernieuwingen aan de huidige displaytechnologie nodig. Bij MICLEDI maken we dit mogelijk met displays die 100x helderder zijn dan de commercieel beschikbare alternatieven,” legt Soeren Steudel, medeoprichter van MICLEDI, uit.

“We zijn blij dat we een uniek team kunnen steunen. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken en technologie mogelijk te maken die de kern zal vormen van toekomstige AR-toestellen en die de manier zal veranderen waarop digitale informatie aan de consument wordt gepresenteerd,” zegt Cyril Vančura, partner bij imec.xpand.

“Hardwareontwikkeling vergt moed, kapitaal en tijd. We zijn trots op het ondernemerschap van onze ingenieurs die veelbelovende technologische ontwikkelingen uit onze R&D naar de markt willen brengen”, zegt Luc Van den hove, algemeen directeur en CEO van imec. “Dit originele concept voor microLED displays werd meer dan 2 jaar geleden gelanceerd door het MICLEDI team en vervolgens door imec en imec.xpand geïncubeerd zodat het kon uitgroeien tot een veelbelovende technologiebasis en boeiende business case die voortbouwt op imec’s uitgebreide expertise in organische displays en integratie op 300mm siliciumschijven.”

“MICLEDI’s nieuwe generatie beeldschermen voor AR-brillen past in PMV’s strategie om early stage technologie met een groot internationaal potentieel te ondersteunen en zo de positie van Vlaanderen als topregio te versterken,” Roald Borré, hoofd van Equity Investments bij PMV.