EVONETIX LTD (‘Evonetix’), dat een desktoptoestel voor DNA-synthese ontwikkelt op basis van een vernieuwende microchip, kondigde vandaag aan dat het samenwerkt met imec, ‘s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. Samen zullen ze het productieproces van de unieke microchips opschalen om het DNA-synthesetoestel van Evonetix op commerciële schaal te kunnen produceren. Het toestel zal een belangrijke vooruitgang betekenen in het snel groeiende domein van de synthetische biologie.

Door de evolutie in DNA sequencing is de kennis rond DNA en DNA-sequenties in de afgelopen tien jaar explosief toegenomen. Het wordt steeds duidelijker hoe interessant DNA is als basis voor nieuwe toepassingen, om inzicht te krijgen in het metabolisme, in organismen, in ziektes, maar ook om industriële processen te verbeteren, om nieuwe processen te creëren, of om genomen met nieuwe of verbeterde eigenschappen te ontwikkelen. Dit ontwikkelingsdomein, dat bekend staat als de synthetische biologie, zal de komende jaren snel groeien en een enorme impact hebben op veel industrieën. Maar zover zijn we nog niet. Om DNA breed te kunnen toepassen in al deze verschillende domeinen is er nood aan een snelle, betrouwbare en kostenefficiënte manier om grote volumes synthetisch DNA te produceren. Dat is wat Evonetix wil realiseren: een oplossing voor de productie in hoge volumes van high-fidelity synthetisch DNA.

De technologie van Evonetix maakt gebruik van een MEMS (micro-elektromechanische) siliciumchip die DNA synthetiseert op vele duizenden onafhankelijk gecontroleerde reactielocaties of ‘pixels’, en dat op een zeer parallelle manier. Na de synthese worden de DNA-strengen op de chip geassembleerd tot dubbelstrengig DNA, waarbij de fouten worden geïdentificeerd en verwijderd. De nauwkeurigheid, de productieschaal en de snelheid van het unieke syntheseproces van Evonetix’ microchip is enkele grootte-orden beter dan bij conventionele benaderingen. Samen met imec zal Evonetix het proces voor de productie van de MEMS-gebaseerde chips nu opschalen naar 200mm siliciumwafers zodat industriële productie mogelijk wordt. Imec zal Evonetix ook ondersteunen bij de transfer van het productieproces naar een chipfabrikant voor de productie van chips in hoge volumes.

Dr. Matthew Hayes, chief technology officer bij Evonetix, zei: “Met de steun van imec, wereldleider in microchiptechnologie, zullen we in staat zijn om ons zeer parallelle desktopplatform te commercialiseren.”

Peter Peumans, senior vice president life sciences bij imec voegt hieraan toe: “We hebben bij imec een zeer uitgebreide kennis van chipontwerp en chiptechnologie die we gebruiken om vooruitstrevende instrumenten voor de life sciences en farma R&D te ontwikkelen. Evonetix’ innovatieve aanpak, die fysica en biologie integreert, zal de productie van synthetisch DNA op een zeer parallelle manier mogelijk maken. We willen met onze expertise graag bijdragen tot hun succes